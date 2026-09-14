Ευρωαγορές: Πτώση με φόντο Μέση Ανατολή, ΑΙ αλλά και Αρκτική

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές την Δευτέρα, με τους επενδυτές να μην μπορούν να δουν φως στο τούνελ της γεωπολιτικής και κατ' επέκταση στην αποκλιμάκωση των καυσίμων.

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές την Δευτέρα, με τους επενδυτές να μην μπορούν να δουν φως στο τούνελ της γεωπολιτικής και κατ' επέκταση στην αποκλιμάκωση των καυσίμων, ενώ τα τελευταία 24ωρα προέκυψε μία βαρύνουσας σημασίας συζήτηση σχετικά για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, που επηρέασε περαιτέρω το κλίμα. Το «επικίνδυνο» κερασάκι πρόσθεσε σήμερα ο Γερμανός Καγκελάριος Μάρκους Μερτς, από την Φινλανδία δηλώνοντας πως οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες για την ειρήνη στην ήπειρο.

Εκεί συναντήθηκαν τα κράτη μέλη της ΕΕ, ζητώντας ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στην Αρκτική για την αντιμετώπιση της απειλής της Ρωσίας. Οι ηγέτες χαρακτήρισαν την Αρκτική ως στρατηγικά σημαντική για την ευρωατλαντική ασφάλεια, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι αποτελεί «σημαντική και μακροπρόθεσμη απειλή». Την ίδια ώρα, οι ηγέτες των κομμάτων της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν κοινή διακήρυξη καλώντας το Λονδίνο να διοργανώσει δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε 0,48% στις 636,02 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,79% στις 6.275 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε απώλειες 0,60% στις 25.415 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,76% στις 8.117 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,48% στις 10.701 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 1,68% στις 51.628 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώθηκε 1,38% στις 19.563 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι τίτλοι εταιρειών τεχνολογίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και προμηθευτών ημιαγωγών κατέγραψαν απώλειες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Άμστερνταμ, αφού οι επικεφαλής των OpenAI και Anthropic ζήτησαν από κοινού μια προσωρινή επιβράδυνση στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της BE Semiconductor κατρακύλησε 7%, ενώ της ASML κατέγραψε πτώση πάνω από 6% και η STMicroelectronics σημείωσε απώλειες 6,5%.

Το μομέντουμ βαραίνουν και δηλώσεις από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον Μάρτινς Καζάκς, διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας να διαμηνύει πως υπάρχουν οι συνθήκες για νέες αυξήσεις επιτοκίων και τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, Πέτερ Κάζιμιρ να μην αποκλείει νέα άνοδο στο κόστος δανεισμού εάν κριθεί απαραίτητο.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων στο 2,50% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη εβδομάδα, οι χρηματαγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα σχεδόν 90% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 15-16 Σεπτεμβρίου αλλά και τον Δεκέμβριο. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας έρχεται αντιμέτωπη με τις δικές της προκλήσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού.