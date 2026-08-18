Ο Τραμπ «ανακήρυξε» αμερικανικό έδαφος τα Στενά του Ορμούζ

Αμερικανικό έδαφος ανακήρυξε τα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24ωρα.

Αμερικανικό έδαφος ανακήρυξε τα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24ωρα. «Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη.

Ένας 24ωρο αργότερα, και αφού η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή γλώσσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε έναν χάρτη των Στενών του Ορμούζ με τη φράση «New US Territory» (νέα επικράτεια των ΗΠΑ). Σημειώνεται πως η Τεχεράνη δεν έχει αντιδράσει προς το παρόν. Νωρίτερα σήμερα, πάντως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προανήγγειλε τη διατήρηση του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η αμερικανική πλευρά να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την προσωρινή συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, ζητώντας την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, καθώς και την αποδέσμευση των ιρανικών assets που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό.