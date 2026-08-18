ΗΠΑ κατά Ισραήλ για επιθέσεις στη Συρία: «Αχρείαστη κλιμάκωση»

Σε δήλωσή του στο X, ο πρέσβης Τομ Μπάρακ εκφράζει την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επιθέσεις.

Ο Αμερικανός ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ δήλωσε σήμερα ότι τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ της Συρίας ήταν «αχρείαστη κλιμάκωση», η οποία δεν προάγει την περιφερειακή σταθερότητα.

Σε δήλωσή του στο X, ο πρέσβης Τομ Μπάρακ εκφράζει την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επιθέσεις και προσθέτει ότι η Ουάσινγκτον ενθαρρύνει όλα τα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στη «λογική επιχειρηματολογία» και όχι σε περαιτέρω στρατιωτικά επεισόδια.

We are deeply concerned that the confirmed Israeli airstrikes on Abu al-Duhur Airbase constitute an unnecessary escalation that does not advance regional stability.



The Al-Sharra government has neither adopted a predatory posture nor maintained proxy forces. It has, in fact,… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 18, 2026

Παράλληλα, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» ισραηλινή επίθεση εναντίον αεροπορικής στρατιωτικής βάσης στη βορειοδυτική Συρία, για την οποία το Ισραήλ δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο.

«Η Συρία καταδικάζει κατηγορηματικά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα», που πραγματοποιήθηκαν το πρωί με στόχο τη βάση του Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βορειοδυτική επαρχία του Ιντλίμπ, και τα θεωρεί «αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στην οποία καλούνται η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «υιοθετήσουν αυστηρή στάση εναντίον των επανειλημμένων παραβιάσεων της συριακής κυριαρχίας από το Ισραήλ».

Οκτώ ισραηλινά πλήγματα

Οκτώ ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, με στόχο τον διάδρομο προσαπογειώσεων και αποθήκες, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Ekhbariya επικαλούμενος στρατιωτική πηγή.

Δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και έναν πολίτη που ζει κοντά στη βάση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο για τα πλήγματα αυτά ενώ το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Η βάση, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2013 ως στρατιωτικό αεροδρόμιο και άλλαξε αρκετές φορές χέρια στη διάρκεια του 14ετούς συριακού εμφυλίου ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.

Μετά την ανατροπή του Άσαντ, στα τέλη του 2024, η βάση είχε χρησιμοποιηθεί ως κέντρο εκπαίδευσης για τον νέο στρατό της Συρίας, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο η οποία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία, τα πλήγματα αυτά έγιναν μετά «την επίσκεψη, τις τελευταίες ημέρες, μιας τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο στο πλαίσιο προσπαθειών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας του».

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ καταγράφεται αύξηση των εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία και παράλληλα υψώνονται οι τόνοι ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τη Συρία. Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε ομιλία του στις 6 Αυγούστου ότι το Ισραήλ συνεχίζει να απειλεί την ασφάλεια της Συρίας με τις επανειλημμένες επιθέσεις του και ζήτησε να του ασκηθεί πίεση για να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, από την πλευρά του, έχει προειδοποιήσει ρητά τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει μέτρα που ενισχύουν τις στρατιωτικές ικανότητες της Συρίας με τρόπους που θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ισραήλ.

Η Συρία πραγματοποίησε στις αρχές Αυγούστου αεροπορικά γυμνάσια στο βόρειο τμήμα της χώρας χρησιμοποιώντας ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεριωθούμενα MiG-21. Πρόκειται για τις πρώτες τέτοιες ασκήσεις μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Το δημόσιο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε στις 11 Αυγούστου ότι αξιωματούχοι των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας έχουν ενδείξεις ότι η Συρία επιταχύνει τις προσπάθειες για να ανασυστήσει την πολεμική αεροπορία της, μεταξύ άλλων στρατολογώντας νέους πιλότους, εκπαιδεύοντάς τους και πραγματοποιώντας μια πρώτη άσκηση με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών.

Το Kan επικαλέσθηκε ισραηλινή πηγή, η οποία δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και έχει εκφράσει τις ανησυχίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ