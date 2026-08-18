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Ιταλία: Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνια

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Ιταλία: Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνια
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Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής έχει μειωθεί στο «πορτοκαλί επίπεδο».

Από σήμερα οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Κατάνια πραγματοποιούνται κανονικά, αφού σε σχετική σύσκεψη αποφασίσθηκε η άρση όλων των σχετικών απαγορεύσεων και περιορισμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Sac.

Η επιστροφή στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου οφείλεται στο ότι η κατάσταση επιφυλακής, που συνδέεται με την εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, δεν βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο», αλλά έχει μειωθεί στο «πορτοκαλί επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή έκρηξη του «πύρινου γίγαντα» της Σικελίας άρχισε πριν δυο εβδομάδες και ότι, ως συνέπειά της, ακυρώθηκαν τουλάχιστον οκτακόσιες πτήσεις που είχαν ως προορισμό το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνης. Η οικονομική ζημία για τον τοπικό τουρισμό ξεπερνά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Αεροδρόμια
Ιταλία
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