Η OpenAI παρουσιάζει το ChatGPT για εφήβους με γονικό έλεγχο και εκπαιδευτικές λειτουργίες

Καθώς τα chatbot γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικά, οι χρήστες έχουν αρχίσει να στρέφονται σε αυτά για συναισθηματική υποστήριξη.

Η OpenAI παρουσίασε το «ChatGPT για εφήβους» προσαρμοσμένο για μικρότερες ηλικίες με ενσωματωμένο γονικό έλεγχο και ενισχυμένες λειτουργίες ασφαλείας, καθώς οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν σφοδρή κριτική για τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Η startup που αποτιμάται στα 853 δισ. δολάρια, βρίσκεται στο επίκεντρο αγωγών που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά, καθώς προετοιμάζεται για μία αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) που αναμένεται να σπάσει τα ρεκόρ.

Η νέα έκδοση ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο χρήστης εκτιμάται πως είναι κάτω από 18 ετών ή δηλώνει ηλικία μεταξύ 13 και 17 ετών με στόχο την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και της υποστήριξης των εφήβων στην καθημερινή τους ζωή, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Καθώς τα chatbot γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικά, οι χρήστες έχουν αρχίσει να στρέφονται σε αυτά για συναισθηματική υποστήριξη. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάρτηση από την αυτοματοποίηση για συμβουλές ψυχικής υγείας ενέχει κινδύνους.

«Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και γι’ αυτό σχεδιάσαμε το ChatGPT για εφήβους για να υποστηρίζει στιγμές εκτός της τάξης, όταν η βοήθεια δεν είναι πάντα διαθέσιμη, διατηρώντας παράλληλα τους εφήβους ενεργά εμπλεκόμενους σε μια διαδικασία μάθησης που βασίζεται στη συνεργασία», δήλωσε η OpenAI.

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως το ChatGPT για εφήβους διαθέτει εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως τη λειτουργία μελέτης για καθοδηγούμενη μάθηση, υπενθυμίσεις για υπεύθυνη εκπόνηση εργασιών ώστε να αποτρέπεται η παράκαμψη των εργασιών, κουίζ και οπτικοποιήσεις μάθησης για εξάσκηση, καθώς και δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων χρόνων μελέτης.

Η OpenAI πρόσθεσε ότι έχει βελτιώσει τους μηχανισμούς ελέγχου, επιτρέποντας στους γονείς να συνδέουν λογαριασμούς, να ορίζουν «Ώρες Ησυχίας», να διαχειρίζονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων νέων ειδοποιήσεων που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές.