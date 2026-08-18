Ανεβάζει στροφές για το Cybercab η Tesla

Η εταιρεία ξεκίνησε δοκιμές της έκδοσης παραγωγής του Cybercab σε δημόσιους δρόμους τον Ιούνιο και η παραγωγή του οχήματος αναμένεται να ενταθεί αργότερα φέτος.

Σε σταδιακή κυκλοφορία του Cybercab, ξεκινώντας από το Όστιν του Τέξας, προς τα τέλη Αυγούστου, προσανατολίζεται η Tesla, όπως ανέφερε η Information.

Το Cybercab, ένα ειδικά κατασκευασμένο αυτόνομο όχημα χωρίς πετάλια ή τιμόνι, είναι κρίσιμο για τις φιλοδοξίες της Tesla στα ρομποτικά ταξί, καθώς σχεδιάζει να αναπτυχθεί στις υπηρεσίες μεταφοράς τρίτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ προετοιμάζεται για μια κυκλοφορία με βήματα που περιλαμβάνουν δοκιμαστική οδήγηση, βόλτες με εργαζομένους σε ιδιωτικούς δρόμους και εκπαίδευση σε κανονικές συνθήκες κίνησης τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η εταιρεία ξεκίνησε δοκιμές της έκδοσης παραγωγής του Cybercab σε δημόσιους δρόμους τον Ιούνιο και η παραγωγή του οχήματος αναμένεται να ενταθεί αργότερα φέτος.