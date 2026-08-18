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Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Κόμιτο Καρύστου

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Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Κόμιτο Καρύστου
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Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυρκαγιά
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