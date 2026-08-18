Eurostat: Ουραγός η Ελλάδα στις δαπάνες για την εκπαίδευση

Η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, με το χάσμα από τις χώρες που επενδύουν περισσότερο στον συγκεκριμένο τομέα να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, με το χάσμα από τις χώρες που επενδύουν περισσότερο στον συγκεκριμένο τομέα να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, το 2023 οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα –από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια– αντιστοιχούσαν μόλις στο 3,3% του ΑΕΠ. Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στην ΕΕ, με χαμηλότερο ποσοστό να καταγράφει μόνο η Ρουμανία, στο 3%. Αμέσως μετά την Ελλάδα βρίσκεται η Μάλτα με 3,4%.

Η ευρωπαϊκή εικόνα

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση διαμορφώθηκαν το 2023 στο 4,7% του ΑΕΠ, παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με το 2022. Ωστόσο, βρίσκονται χαμηλότερα κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2020, όταν είχαν ανέλθει στο 5% του ΑΕΠ – το υψηλότερο επίπεδο από το 2012, οπότε και ξεκινά η συγκεκριμένη σειρά δεδομένων της Eurostat.

Η απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φτάνει έτσι τις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ψαλίδα σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης.

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ είναι η Σουηδία, όπου οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αντιστοιχούν στο 6,8% του ΑΕΠ, και ακολουθούν η Φινλανδία με 6,3% και το Βέλγιο με 6,2%. Αυτό σημαίνει ότι, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Σουηδία διαθέτει για την εκπαίδευση υπερδιπλάσιο μερίδιο σε σχέση με την Ελλάδα.

Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των δημόσιων δαπανών για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την ανώτατη, και αποτυπώνουν τη σημαντική διαφοροποίηση που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το βάρος που έχει η εκπαίδευση στις δημόσιες δαπάνες.