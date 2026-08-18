Κατάρ: Ζητά συμφωνία Ομάν-Ιράν για το Ορμούζ για να ξεπαγώσουν οι διαπραγματεύσεις

Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ θα «διευκολύνει» την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Το Κατάρ, ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ θα «διευκολύνει» την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου από την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τα Στενά του Ορμούζ εκτείνονται μεταξύ των ακτών του Ιράν και του Ομάν.

Οι δύο αυτές χώρες συζητούν εδώ και εβδομάδες τη μελλοντική διαχείριση αυτού του στρατηγικού περάσματος, στην καρδιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της προτεινόμενης διαδρομής που συμφωνήθηκαν από τις δύο χώρες «έχουν εγκριθεί».

«Περιμένουμε επίσης μια συμφωνία μεταξύ του σουλτανάτου του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα Στενά, που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ Αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου. «Η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα μας επιτρέψει να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε.

Ένα ιρανοαμερικανικό μνημόνιο συνεννόησης το οποίο συνήφθη τον Ιούνιο κατέρρευσε αφού επέτρεψε για λίγο την επαναλειτουργία των Στενών, το οποίο η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ελέγχει.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Χθες, Ιρανοί διπλωμάτες τόνισαν ότι οι συνομιλίες με το Μουσκάτ «συνεχίζονται με σοβαρότητα».

Ο απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να βομβαρδίσει το Ομάν αν το σουλτανάτο εμποδίσει μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ.

Κάλεσε επίσης το Ιράν να συνθηκολογήσει σε έναν πόλεμο που είναι ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ