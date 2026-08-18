Στα 7 εκατ. ευρώ το νέο πρόγραμμα για συντηρήσεις και αναβαθμίσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η νέα πράξη, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, αποτελεί την πρώτη ενεργοποίηση στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης των 7 εκατ. ευρώ που έχει προβλεφθεί για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την αναβάθμιση της καθημερινότητας χιλιάδων φοιτητών, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και εργαζομένων προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ενεργοποιείται χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η νέα πράξη, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, αποτελεί την πρώτη ενεργοποίηση στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης των 7 εκατ. ευρώ που έχει προβλεφθεί για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2026–2030, στο πλαίσιο της μεγάλης παρέμβασης των 115,85 εκατ. ευρώ για τις υποδομές των Πανεπιστημίων της χώρας. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα περιφερειακά ΑΕΙ, στα οποία κατευθύνονται περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει μία σαφή πολιτική προτεραιότητα: ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια στην Περιφέρεια, με σύγχρονες υποδομές, επαρκείς πόρους και πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Από τους ανελκυστήρες και την πυροπροστασία μέχρι το πράσινο και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Η χρηματοδότηση των 3,5 εκατ. ευρώ καλύπτει κρίσιμες παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται η συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Α΄ Ιωαννίνων και των εγκαταστάσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, η συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και πιστοποίηση των ανελκυστήρων, καθώς και εργασίες σε υδραυλικά συστήματα, εγκαταστάσεις κλιματισμού, υποσταθμούς μέσης τάσης και ισχυρών ρευμάτων, αντικεραυνική προστασία και πυροπροστασία.

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται εργασίες συντήρησης του πρασίνου και των εξωτερικών χώρων, των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και του αρδευτικού δικτύου, καθώς και τεχνικές παρεμβάσεις χρωματισμών και μονώσεων.

Στην πράξη περιλαμβάνεται επίσης η Πανεπιστημιούπολη της Άρτας, στους Κωστακιούς, όπου προβλέπεται επισκευή τμήματος του αρδευτικού δικτύου, δίνοντας στη χρηματοδότηση σαφή περιφερειακή διάσταση.

Σταθερή ενίσχυση – 1 εκατ. ευρώ το 2025, 7 εκατ. ευρώ το νέο πρόγραμμα

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί σε μια συνεχή ακολουθία παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τον Ιούλιο του 2025, με αποφάσεις της Σοφίας Ζαχαράκη, είχε ήδη εγκριθεί χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για εργασίες σε πέντε βασικά κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Α΄. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκατάσταση φθορών, στατικές ενισχύσεις, επισκευές στεγανότητας, αντικατάσταση υδρορροών, αποστραγγιστικά έργα και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

14,45% περισσότερη τακτική χρηματοδότηση σε έναν χρόνο

Η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτυπώνεται και στην ετήσια κρατική χρηματοδότηση.

Για το 2026, το Πανεπιστήμιο λαμβάνει συνολικά 7.289.700 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 920.415,80 ευρώ σε σχέση με το 2025, δηλαδή κατά 14,45%. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις μεταξύ των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας και κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεύτερο μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, για το 2026 έχουν κατανεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17 νέες θέσεις μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό, τη διδασκαλία και την ερευνητική του δραστηριότητα.

Συγκεκριμένοι πόροι για τη φοιτητική μέριμνα

Η στήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλύπτει και τις καθημερινές ανάγκες των φοιτητών. Για το 2026 προβλέπεται ετήσια χρηματοδότηση ύψους 3.344.110 ευρώ για τη φοιτητική σίτιση.

Παράλληλα, με ειδική απόφαση του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιχορηγήθηκε με 4.896.000 ευρώ για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος.

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ 2021–2025 έχει επίσης ενταχθεί αυτοτελής πράξη για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών και της Φοιτητικής Λέσχης, με ισχύοντα προϋπολογισμό 3.068.896,98 ευρώ.

Η φοιτητική εστία που διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει ακόμη περιληφθεί, με πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘΑ, στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων φοιτητικών εστιών.

Επένδυση και στην έρευνα, την αριστεία και την εξωστρέφεια

Η πολιτική στήριξης του Ιδρύματος εκτείνεται πέρα από τις κτηριακές υποδομές. Μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027 κατευθύνονται πάνω από 13,4 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για πρακτική άσκηση, ψυχοκοινωνική και φοιτητική υποστήριξη, ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία, αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών και διδασκαλίας και ενίσχυση νέων ερευνητών και επιστημόνων.

Σχεδόν 7 εκατ. ευρώ για τη Στρατηγική Αριστείας

Ιδιαίτερη θέση στον συνολικό σχεδιασμό κατέχει το έργο «Ενίσχυση των δράσεων αριστείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 6.954.900 ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 5.610.000 ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 1.344.900 ευρώ καλύπτουν τον ΦΠΑ από εθνικούς πόρους. Για την υλοποίηση του έργου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 6.259.410 ευρώ.

Η χρηματοδότηση ενισχύει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές του Ιδρύματος, την καινοτομία και τη δυνατότητά του να αναπτύσσει σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δράσεις.

Διεθνείς ακαδημαϊκές συμπράξεις συνολικού προϋπολογισμού 2,93 εκατ. ευρώ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διευρύνει τη διεθνή του παρουσία μέσα από έξι εγκεκριμένα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 2.930.019,24 ευρώ, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τρία από αυτά έχει ήδη ενεργοποιηθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 906.625,01 ευρώ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το διπλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «One Health Education for Global Sustainability», συνολικού προϋπολογισμού 514.250 ευρώ, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το George Mason University των ΗΠΑ.

Τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου ενισχύουν ακόμη δύο σημαντικές συμπράξεις: με το University of Münster στη Γερμανία, για τις Βυζαντινές Σπουδές μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογίες εμβύθισης, και με το Klaipėda University στη Λιθουανία, για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μάθηση μέσω ψηφιακών μέσων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί τρεις ακόμη διεθνείς συμπράξεις με το Monash University, το Imperial College London και το Università Cattolica del Sacro Cuore, συνολικού προϋπολογισμού 2.023.394,23 ευρώ.

Οι έξι αυτές συνεργασίες δημιουργούν νέες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δυνατότητες, φέρνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πιο κοντά σε σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού και ενισχύουν τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Για εμάς, η ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου μετριέται στην πράξη: στις αίθουσες, στα εργαστήρια, στις φοιτητικές εστίες, στις υποδομές που χρησιμοποιούν κάθε μέρα οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι.

Με τη νέα χρηματοδότηση των 3,5 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετατρέπουμε τους διαθέσιμους πόρους σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα της καθημερινής πανεπιστημιακής ζωής. Από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και την πυροπροστασία έως τους ανελκυστήρες, το πράσινο και τους εξωτερικούς χώρους, επενδύουμε σε όσα συγκροτούν ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί ένα από τα ισχυρά περιφερειακά Πανεπιστήμια της χώρας, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, διεθνείς συνεργασίες και καθοριστική συμβολή στην Ήπειρο. Η ενίσχυσή του αποτελεί ταυτόχρονα επένδυση στους νέους ανθρώπους και επένδυση στην Περιφέρεια.

Γι’ αυτό προχωρούμε με συνέπεια: αυξημένη τακτική χρηματοδότηση, νέο πρόγραμμα 7 εκατ. ευρώ για τις υποδομές, νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, πόροι για τη φοιτητική μέριμνα, την έρευνα και την εξωστρέφεια. Θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο που δίνει στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες και στην Ήπειρο περισσότερες δυνατότητες να κρατήσει και να προσελκύσει νέους ανθρώπους, γνώση και δημιουργικότητα.

Τα ισχυρά περιφερειακά Πανεπιστήμια είναι επιλογή ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα. Και αυτή την επιλογή τη στηρίζουμε με έργο, χρηματοδότηση και σταθερή παρουσία δίπλα στην ακαδημαϊκή κοινότητα».