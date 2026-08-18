Κίνα: Διώκεται ο πιο διάσημος κωμικός επειδή άλλαξε τους στίχους κομμουνιστικού τραγουδιού

Μια αυτοσχέδια παραλλαγή των στίχων ενός εμβληματικού επαναστατικού τραγουδιού ήταν αρκετή για να βάλει σε περιπέτειες έναν από τους πιο γνωστούς κωμικούς της Κίνας.

Μια αυτοσχέδια παραλλαγή των στίχων ενός εμβληματικού επαναστατικού τραγουδιού ήταν αρκετή για να βάλει σε περιπέτειες έναν από τους πιο γνωστούς κωμικούς της Κίνας. Ο Guo Degang βρίσκεται υπό έρευνα από τις κινεζικές αρχές, ενώ παραστάσεις του έχουν ήδη ακυρωθεί, σε μία υπόθεση που επαναφέρει στο προσκήνιο τα στενά όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης στη χώρα.

Ο Guo, ιδιαίτερα δημοφιλής στην Κίνα και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της εγχώριας κωμωδίας, κατηγορείται ότι παραβίασε τα «δημόσια ήθη», έπειτα από παράσταση που έδωσε στα τέλη Ιουλίου στη Γουχάν.

Κατά τη διάρκειά της, αυτοσχεδίασε πάνω στο «Playing my beloved pipa», ένα γνωστό κινεζικό επαναστατικό τραγούδι που συνδέεται με τη δράση των κομμουνιστών ανταρτών κατά των Ιαπώνων στον Σινοϊαπωνικό Πόλεμο. Το τραγούδι είχε ακουστεί στην κινηματογραφική ταινία «Railroad Guerrillas» τη δεκαετία του 1950, ενώ το 2019 συμπεριλήφθηκε στα 100 τραγούδια που επελέγησαν για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το αστείο που προκάλεσε την έρευνα

Οι αυθεντικοί στίχοι λένε: «Ο ήλιος πρόκειται να δύσει στην Δύση. Όλα είναι ήσυχα στη λίμνη Weishan». Ο Guo, ωστόσο, άλλαξε το δεύτερο μέρος σε «όλα είναι ήσυχα στην Απαγορευμένη Πόλη» και τραγούδησε με κωμικό ύφος.

Η αναφορά στην Απαγορευμένη Πόλη, το ιστορικό κέντρο της αυτοκρατορικής εξουσίας στο Πεκίνο, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική φόρτιση στην Κίνα λόγω της σύνδεσής της με την άσκηση της εξουσίας.

Σύμφωνα με το κρατικά συνδεδεμένο μέσο The Paper, πολίτης κατήγγειλε τον κωμικό στο Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Γουχάν, υποστηρίζοντας ότι «διαστρέβλωσε και εκχυδάισε ένα κλασικό επαναστατικό έργο» και παραβίασε τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το επίμαχο αυτοσχέδιο τμήμα δεν περιλαμβανόταν στο υλικό που είχε υποβληθεί για προηγούμενη έγκριση και εξετάζουν εάν παραβιάστηκε η νομοθεσία περί εμπορικών παραστάσεων. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ακυρώσεις παραστάσεων και λογοκρισία

Οι συνέπειες για τον Guo έχουν ήδη αρχίσει. Ο κωμικός πραγματοποιούσε περιοδεία σε ολόκηρη τη χώρα για τη 10η επέτειο του θεατρικού του σχήματος, ωστόσο ορισμένες από τις επόμενες εμφανίσεις του ακυρώθηκαν, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα μπορούσαν να επαναπρογραμματιστούν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα κινεζικά social media. Ορισμένοι χρήστες θεωρούν ότι ο Guo πρέπει να τιμωρηθεί για την αλλαγή των στίχων ενός «κόκκινου» τραγουδιού, ενώ άλλοι κατηγορούν τις αρχές για υπερβολική ευαισθησία.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ένας Κινέζος κωμικός βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κυρώσεις για το περιεχόμενο μιας παράστασης. Το 2023 ο Li Haoshi τιμωρήθηκε με πρόστιμο 14,7 εκατ. γουάν, περίπου 2 εκατ. δολαρίων, επειδή χρησιμοποίησε σε αστείο του μια φράση συνδεδεμένη με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Του απαγορεύτηκε επ' αόριστον να εμφανίζεται στη σκηνή.

Η νέα υπόθεση αναδεικνύει εκ νέου το ολοένα στενότερο περιθώριο για σάτιρα και καλλιτεχνικό αυτοσχεδιασμό στην Κίνα, καθώς το Κομμουνιστικό Κόμμα ενισχύει τον ιδεολογικό έλεγχο στον χώρο του θεάματος, των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου.