Η αυξημένη σωματική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας- και όχι μόνο η γυμναστική- αποτελούν «ασπίδα» προστασίας για πολλές μορφές καρκίνου.

Η φράση «μικροί μεγάλοι εν δράση», παραπέμπει νοερά στην αγαπημένη ελληνική ταινία με πρωταγωνιστές τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μαίρη Αρώνη, ωστόσο αποτελεί και μια από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής, για υγεία και μακροζωία, με μία νέα έρευνα να αποδεικνύει ότι είναι και αποτελεσματική «ασπίδα» κατά του καρκίνου.

Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την κίνηση και την άσκηση -δηλαδή τη ζωή μακριά από τον καναπέ- με την προστασία από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη ακόμα και την οστεοαρθρίτιδα, όμως η κίνηση ακόμα και των απλών καθημερινών δραστηριοτήτων ρουτίνας όπως η κηπουρική, το να βγούμε για ψώνια με τα πόδια, το να κάνουμε οικιακές εργασίες, αποτελούν ελιξίριο και κατά μίας σειράς καρκίνων.

15 λεπτά κίνησης μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 2%

Η νέα μελέτη που διεξήγαγαν ερευνητές του University College London (UCL) και δημοσιεύτηκε στο BMC Medicine κατέληξε στο εντυπωσιακό συμπέρασμα πως η αντικατάσταση 15 λεπτών ύπνου ή 15 λεπτών καθιστικής ζωής (στον καναπέ) μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 2%. Αντίθετα, η αντικατάσταση 30 λεπτών κίνησης με 30 λεπτά καθιστικής ζωής αύξησε τον κίνδυνο κατά 8%, ενώ η αντικατάσταση με ύπνο αύξησε τον κίνδυνο κατά 7%.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία 59.218 ατόμων (55% γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 61,7 έτη από την UK Biobank, μια βάση δεδομένων μισού εκατομμυρίου εθελοντών που συμμετέχουν σε ιατρική έρευνα.

Χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα ρολόγια για την παρακολούθηση της καθημερινής κίνησης αυτών των ατόμων και, σε μια οκταετή παρακολούθηση, εμφανίστηκαν περίπου 2.385 καρκίνοι στην ομάδα. Χρησιμοποιήθηκε μοντελοποίηση για να διαπιστωθεί πώς οι διαφορές στην καθημερινή κίνηση συνδέονταν με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Προηγούμενη έρευνα από άλλους ερευνητές είχε εντοπίσει ισχυρές ενδείξεις ότι τα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρκίνων - συμπεριλαμβανομένων της ουροδόχου κύστης, του μαστού, του εντέρου, των νεφρών και του στομάχου.

Η μελέτη του UCL, με επικεφαλής τον Δρ. Τζον Μίτσελ (John Mitchell) από το Τμήμα Χειρουργικής και Επεμβατικής Επιστήμης του UCL, εξέτασε τομείς όπως η διάρκεια του ύπνου, η καθιστική συμπεριφορά, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, η ορθοστασία και στη συνέχεια οποιαδήποτε κίνηση, καθώς και την ένταση της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο κινούνταν οι άνθρωποι, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου.

Αυτό δεν αφορούσε μόνο την περισσότερη άσκηση, αλλά και το πώς καθημερινές δραστηριότητες όπως το τρέξιμο για το λεωφορείο ή η μεταφορά σακουλών με ψώνια στο σπίτι μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Ο Δρ Μίτσελ επισημαίνει: «Τείνουμε προς αυτό που ονομάζουμε 24ωρες οδηγίες μετακίνησης, όπου τα άτομα έχουν ένα μενού πιθανών επιλογών τις οποίες μπορούν να προσαρμόσουν στον τρόπο ζωής τους, προκειμένου να μετριάσουν τον κίνδυνο ασθένειας με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη μας έδειξε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για όσους περνούν πολύ χρόνο καθιστοί».

Έρευνα και προς την αντίστροφη κατεύθυνση

Ο ειδικός εξηγεί ότι η έρευνα του UCL κινήθηκε και στην αντίστροφη κατεύθυνση δηλαδή πόσο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρκίνο η μείωση της σωματικής δραστηριότητας:

«Εξερευνήσαμε επίσης τι θα μπορούσε να συμβεί εάν οι άνθρωποι που κάνουν ενεργό ζωή μειώσουν τα επίπεδα σωματικής τους δραστηριότητας και διαπιστώσαμε ότι αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Με βάση τη θεωρητική μοντελοποίηση, η μελέτη μας έδειξε ότι ακόμη και η απώλεια δύο έως τριών λεπτών έντονης δραστηριότητας την ημέρα, όπως το τρέξιμο για ένα λεωφορείο, και η αντικατάστασή της με καθιστή στάση, ύπνο ή ελαφριά δραστηριότητα αύξησε τον κίνδυνο καρκίνου», υπογραμμίζει ο Δρ. Μίτσελ.

Ποιου είδους δραστηριότητες μελέτησαν οι ερευνητές

Κατά την έρευνα του University College London μελετήθηκαν καθημερινές δραστηριότητες μέσα στην καθημερινή ρουτίνα. Άλλα παραδείγματα έντονης δραστηριότητας - δηλαδή, οτιδήποτε αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και μας κάνει να ιδρώνουμε - περιλαμβάνουν τον αθλητισμό, το γρήγορο ανέβασμα σκάλας και το να κουβαλάμε βαριές τσάντες με ψώνια.

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι για τους ανθρώπους που ήδη ζουν σωματικά ενεργούς ζωές, είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο δραστηριότητας καθώς μεγαλώνουν», τονίζει ο Δρ. Μίτσελ.

Ποιες είναι οι οδηγίες εβδομαδιαίας άσκησης για τους ενήλικες

Οι τρέχουσες οδηγίες του βρετανικού ΕΣΥ (NHS) αναφέρουν ότι οι ενήλικες θα πρέπει να στοχεύουν σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης δραστηριότητας την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα.

Θα πρέπει επίσης να κάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης που γυμνάζουν όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες (πόδια, γοφούς, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμους και χέρια) τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Τα παραδείγματα μέτριας δραστηριότητας περιλαμβάνουν το πολύ γρήγορο περπάτημα (6,6 χλμ/ώρα ή πιο γρήγορα), την ποδηλασία με 16-20 χλμ/ώρα ή το μπάντμιντον. Η έντονη δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης την πεζοπορία, το τζόκινγκ με ταχύτητα 10 χλμ/ώρα ή μεγαλύτερη, την γρήγορη ποδηλασία, το μπάσκετ ή το τένις.