Home Depot: Καθαρά κέρδη 4,77 δισ. δολαρίων το β' τρίμηνο - Επιβεβαίωση guidance

Σε επιβεβαίωση του guidance της για το 2026 προχώρησε η Home Depot την Τρίτη, με τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ξεπερνούν τις προσδοκίες της Wall Street.

Σε επιβεβαίωση του guidance της για το 2026 προχώρησε η Home Depot την Τρίτη, με τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ξεπερνούν τις προσδοκίες της Wall Street και τη μετοχή της να ενισχύεται 1,3% προσυνεδριακά. Ειδικότερα, η Home Depot ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,92 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 4,73 δολ/μτχ. και έσοδα 47,86 δισ. δολάρια πάνω από τα 47,27 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι επενδυτές.

«Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε αυτό που αποκαλώ συνθήκες παγωμένης αγοράς κατοικίας, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι παίρνουμε μερίδιο και ότι εξυπηρετούμε τους πελάτες μας καλύτερα κάθε μέρα», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής, Ρίτσαρντ ΜακΦάιλ στο CNBC. «Είναι μια αντανάκλαση της επένδυσης που έχουμε κάνει και της προσοχής στην εκτέλεση της στρατηγικής μας» πρόσθεσε.

Η Home Depot είδε «ευρύ αποτύπωμα» σε όλες τις κατηγορίες της, συμπεριλαμβανομένων τόσο των επαγγελματικών όσο και των DIY αλλά η μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην αγορά την οδήγησε στο να επιβεβαιώσει αντί να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της που περιλαμβάνουν επιστροφές δασμών οι οποίες «θα αντισταθμίσουν εν μέρει το μη προγραμματισμένο κόστος καυσίμων, ενέργειας και άλλων εισροών προϊόντων».

«Οι καταναλωτές μας έχουν πει ότι έχουν τα μέσα να ξοδέψουν, απλώς διστάζουν. Ενώ είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο εμπλοκής τους στο πρώτο εξάμηνο, μας λένε ότι ανησυχούν για τον πληθωρισμό, για το κόστος των καυσίμων και για τη γενική αβεβαιότητα, και έτσι υπάρχει μια μικρή διστακτικότητα καθώς το έργο μεγαλώνει» έσπευσε να συμπληρώσει.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών βελτίωσης σπιτιού ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 4,77 δισ. δολαρίων ή 4,79 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με 4,55 δισ. δολάρια ή 4,58 δολάρια ανά μετοχή το προηγούμενο έτος. Είδε τις συγκρίσιμες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 1,7%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για άνοδο 0,9%, σύμφωνα με την StreetAccount, με το υψηλότερο νούμερο που έχει καταγράψει η εταιρεία από το τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2022.

Η εταιρεία αναμένει ότι η συνολική αύξηση των πωλήσεων για το έτος θα είναι μεταξύ 2,5% και 4,5% και το λειτουργικό περιθώριο μεταξύ 12,4% και 12,6%. «Η ιστορία του τριμήνου είναι μια ιστορία κέρδους και μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς σε επαγγελματίες και καταναλωτές και είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις μας λειτουργούν για να μας επιτρέψουν να κερδίσουμε στην αγορά», κατέληξε ο ΜακΦάιλ.