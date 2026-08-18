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Γερμανία: Εγκαινιάστηκε νέο κέντρο αφιερωμένο στην ασφάλεια από τα drones με φόντο τις εντάσεις με τη Μόσχα

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Γερμανία: Εγκαινιάστηκε νέο κέντρο αφιερωμένο στην ασφάλεια από τα drones με φόντο τις εντάσεις με τη Μόσχα
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Πέρυσι, σχεδόν 1.000 ύποπτα drones πέταξαν πάνω από κρίσιμης σημασίας υποδομές στη Γερμανία, μεγάλο υποστηρικτή του Κιέβου απέναντι στη Μόσχα.

Το Βερολίνο εγκαινίασε σήμερα κέντρο τεχνολογικών ερευνών που εξειδικεύεται στην ασφάλεια απέναντι στα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο Χέκλινγκεν, στην ανατολική Γερμανία, σε ένα πλαίσιο αύξησης των ρωσικών απειλών μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Το κέντρο αυτό «θα συνιστά κεντρικό στοιχείο του μηχανισμού ασφαλείας απέναντι στην υβριδική απειλή που αντιπροσωπεύουν τα drones», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον εντοπισμό dorne με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά μη στρατιωτικού και στρατιωτικού υλικού από την Ουκρανία και από το NATO.

«Αυτή η μέρα φέρει ιδιαίτερη σημασία για μας: ενισχύουμε σημαντικά την ικανότητά μας αντιποίνων απέναντι στα επιθετικά drones», πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Πέρυσι, σχεδόν 1.000 ύποπτα drones πέταξαν πάνω από κρίσιμης σημασίας υποδομές στη Γερμανία, μεγάλο υποστηρικτή του Κιέβου απέναντι στη Μόσχα, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία.

Σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νότια του Βερολίνου, το ερευνητικό κέντρο του Χέκλινγκεν εγκαταστάθηκε σε αεροδρόμιο, το οποίο ως το 2013 χρησιμοποιούσε η Ryanair.

«Εκεί θα δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, για τις επιχειρήσεις, για τις διοικήσεις και με ενισχυμένο τρόπο για την ασφάλειά μας», δήλωσε η υπουργός Έρευνας και Διαστήματος Ντόροθι Μπερ στην τελετή εγκαινίων.

Μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, ο Ντόμπριντ είχε προειδοποιήσει «για μια νέα διάσταση απειλής», αναφερόμενος σε ένα πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης».

Καλύπτοντας μια σειρά ενεργειών που εκτείνονται από τη δολιοφθορά ως την κατασκοπεία και την παραπληροφόρηση ή τις ηλεκτρονικές επιθέσεις, ο όρος υβριδικός πόλεμος χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους με πρώτη τη Γερμανία για να χαρακτηριστεί η εχθρική στάση απέναντί τους, η οποία αποδίδεται στη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής το Βερολίνο έχει αρνηθεί να κάνει εικασίες όσον αφορά τα κίνητρα των δραστών ή την ταυτότητά τους, λέγοντας ότι τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν πλέον στο πεδίο των ερευνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Γερμανία
Drone
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