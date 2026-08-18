Μπέρναμ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει 100% να υποστηρίζει την Ουκρανία»

«Δεν είμαστε φίλοι στα εύκολα. Θα είμαστε εκεί την ώρα ανάγκης της Ουκρανίας και αυτό δεν θα αλλάξει», είπε.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει «100%» την Ουκρανία ενάντια στην ρωσική εισβολή, αφού η Μόσχα προειδοποίησε το Λονδίνο για τις συνέπειες σχετικά με αναφορές ότι βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό ότι θα κάνει, δηλαδή να υποστηρίξει την Ουκρανία 100% ενάντια σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο του οποίου ηγείται ο Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε ο Μπέρναμ σε δημοσιογράφους.

«Παρέχουμε υποστήριξη ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί και αυτή είναι η βρετανική θέση καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου από προηγούμενους πρωθυπουργούς, και παραμένει η ίδια και για μένα», είπε.

«Δεν είμαστε φίλοι στα εύκολα. Θα είμαστε εκεί την ώρα ανάγκης της Ουκρανίας και αυτό δεν θα αλλάξει», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ