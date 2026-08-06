Euroxx: Ανεβάζει στα 13 ευρώ την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Κύπρου

Η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 23%, με τη μετοχή να έχει ήδη ενισχυθεί κατά 34% από την αρχή του έτους.

Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, αλλά και για τα μεγέθη της τράπεζας, προχωρά η Euroxx, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του α' εξαμήνου. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 13 ευρώ από 11,50 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «overweight».

Η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 23%, με τη μετοχή να έχει ήδη ενισχυθεί κατά 34% από την αρχή του έτους.

Η Euroxx αυξάνει κατά περίπου 10% τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη της Τρ. Κύπρου για την περίοδο 2026-2028, επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη του α' εξαμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες χάρη στην ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επιτόκια και τις χαμηλότερες προβλέψεις. Ειδικότερα, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη κατά 14% για το 2026, κατά 8% για το 2027 και κατά 7% για το 2028.

Βασικός μοχλός της αναβάθμισης είναι τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς η πιστωτική επέκταση έφθασε το 5% από την αρχή του έτους στο α' εξάμηνο. Θετικά λειτουργούν επίσης η πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τίτλων σταθερού εισοδήματος.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Euroxx εκτιμά πλέον ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν στα 763 εκατ. ευρώ το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 723 εκατ. ευρώ. Η νέα εκτίμηση κινείται υψηλότερα και από το αναβαθμισμένο guidance της διοίκησης της Τρ. Κύπρου για περίπου 750 εκατ. ευρώ, από 720 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Παραμένει υποτιμημένη

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει την Τράπεζα Κύπρου «αμυντική τραπεζική επιλογή», επικαλούμενη την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τις υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 20,5% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, ενώ η Euroxx προβλέπει μερισματικές αποδόσεις άνω του 9% ετησίως. Συγκεκριμένα, αναμένει μερισματική απόδοση 9,2% για το 2026, η οποία αυξάνεται στο 10% το 2027 και στο 10,2% το 2028.

Παρά την ισχυρή φετινή άνοδο, η Euroxx θεωρεί ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, η αποτίμηση αντιστοιχεί σε 9,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, με discount περίπου 18% έναντι των συγκρίσιμων τραπεζών της περιοχής.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Euroxx, η συγκεκριμένη διαφορά αποτίμησης μπορεί να περιοριστεί χάρη στο σημαντικό πλεόνασμα κεφαλαίων και στις υψηλές διανομές προς τους μετόχους.