Οι ευρωπαϊκές αγορές κοντά σε ιστορικά υψηλά με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Οι βασικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηριών κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους με τον πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 να ενισχύεται 0,49% στις 660,36 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Οι βασικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηριών κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, με τη στήριξη από τα ισχυρά τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα και τις ελπίδες για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,49% στις 660,36 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,64% στις 6.518 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 0,20% στις 26.192 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,74% στις 8.733 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,21% στις 10.911 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται +0,94% στις 53.944 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 1,10% στις 20.277 μονάδες.

Τα ισχυρά εταιρικά οικονομικά μεγέθη συνεχίζουν να στηρίζουν τις ευρωπαϊκές αγορές, με την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του β' τριμήνου να οδηγεί σε αναβαθμίσεις των προβλέψεων για εταιρείες στους κλάδους της υγείας, των ενεργειακών υποδομών και των εταιρειών καταναλωτικών αγαθών.

Στα εταιρικά νέα, η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στις ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, με τον επί 27 χρόνια κορυφαίο επιστήμονα της εταιρείας, Jeff Dean να αποχωρεί για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του CEO της Alphabet, Sundar Pichai, ο Ντέμης Χασάμπης, μέχρι σήμερα CEO της Google DeepMind, αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου της DeepMind, ενώ παράλληλα γίνεται και Chief Scientist της Alphabet.

Οι μετοχές της Alphabet υποχωρούν περίπου 4% μετά την ανακοίνωση.

Σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων, η μετοχή της Wizz Air υποχωρεί κατά 4,2% μετά την ανακοίνωση λειτουργικών ζημιών για το α΄ τρίμηνο. Αντίθετα, η Deutsche Telekom ενισχύεται σχεδόν 7%, ενώ η Siemens κατρακυλά 5,2% μετά τη δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αγορές παρακολουθούν τις πληροφορίες για μια προτεινόμενη διπλωματική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, που έχει κλείσει η Τεχεράνη, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ανέφεραν ιρανικές πηγές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ασία

Στα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού, οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας σημείωσαν πτώση την Πέμπτη, ακολουθώντας την πορεία των αντίστοιχων μετοχών στις ΗΠΑ, οι οποίες υπέστησαν πτώση κατά τη διάρκεια των νυχτερινών συναλλαγών, υπογραμμίζοντας την αυξημένη μεταβλητότητα των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,51%, ενώ ο Topix σημείωσε μικρή άνοδο. Ο Kospi κατέγραψε απώλειες κατά 1,84%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε ήπια κατά 0,15%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας S&P/ASX 200 κέρδισε 0,1%.

Η μετοχή της SoftBank Group υποχώρησε κατά 4,36%, ενώ η μετοχή της κατασκευάστριας εξοπλισμού τσιπ Tokyo Electron σημείωσε πτώση άνω του 5%, η Advantest έχασε 2,14% και η ιαπωνική κατασκευάστρια τσιπ μνήμης Kioxia υποχώρησε κατά 8,84%.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα τις τελευταίες συνεδριάσεις, με την αγορά της Νότιας Κορέας - στην οποία κυριαρχούν οι εταιρείες ημιαγωγών - να ταλαντεύεται μεταξύ απότομων απωλειών και ρεκόρ κερδών.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου, με την J.P. Morgan να αναφέρει ότι η πτώση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου στην Ασία δεν έχει ανατρέψει τον επενδυτικό κύκλο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.