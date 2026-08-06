H Ρωσία κατέρριψε 605 ουκρανικά drones τη νύχτα - Ελαφρές ζημιές σε αποθήκη της Wildberries

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 605 drones πάνω από γύρω στις είκοσι περιφέρειές της και την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 605 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από γύρω στις είκοσι περιφέρειές της και την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε (...), τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 605 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι επιθέσεις είχαν κυρίως στο στόχαστρο την περιφέρεια της Τβερ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μόσχας, όπου αποθήκη της Wildberries, του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου, «υπέστη ελαφρές ζημιές», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Τβερ, τον Βιτάλι Κορολιόφ, η πτώση συντριμμιών από ουκρανικό drone προκάλεσε ελαφρά ζημιά στην πρόσοψη του συγκροτήματος της Wildberries στην περιφέρεια αυτή.

«Σημερα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση εχθρικών drones πάνω από την περιφέρειά μας», ανέφερε ο Κορολιόφ σε σημερινή ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Μετά την πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, η πρόσοψη της αποθήκης της Wildberries υπέστη ελαφρά ζημιά», διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι κανένας δεν έχει τραυματιστεί.

Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά ουκρανικών πληγμάτων με στόχο εγκαταστάσεις της Wildberries. Από τα μέσα Ιουλίου, η Ουκρανία έχει πλήξει γύρω στις 20 απoθήκες που ανήκουν στην Wildberries -πολύ δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, που συχνά χαρακτηρίζεται η «ρωσική Amazon»- στη Ρωσία και την προσαρτημένη Κριμαία.

Παράλληλα ο Μιχαήλ Γεβράγεφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Γιάροσλαβ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων βόρεια της Μόσχας, έκανε λόγο για την "πιο μαζική επίθεση" που έχει γίνει κατά της περιφέρειας αυτής, όπου καταρρίφθηκαν συνολικά 92 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η πτώση συντριμμιών από τα drones προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτια και ζημιές σε αυτοκίνητα, πρόσθεσε ο Γεβράγεφ σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η διπλωματία παραμένει σε αδιέξοδο, ενώ οι δύο χώρες αυξάνουν τα πλήγματά τους μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ