Τρ. Πειραιώς: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ - Θετικό το νέο ΕΠΑ των 23 δισ. ευρώ

Το α’ εξάμηνο του 2026 διατηρείται ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4,5 δισ. ευρώ, ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4%.

Τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ πέτυχε η Ελλάδα το α’ τρίμηνο του 2026, που αποκλιμακώθηκε στο 143,5%, με ετήσια πτώση κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες, τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς με σε σχέση με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -Ιούλιος 2026, τονίζοντας πως στα θετικά του μήνα συγκαταλέγεται και η ανακοίνωση (22/7) του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030, ΄ύψους 23 δισ. ευρώ.

Το νέο ΕΠΑ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους συμπληρώνοντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης εισέρχεται στο στάδιο της εκταμίευσης 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και 118,2 εκατ. ευρώ από το χρηματοδοτικό μέσο SAFE για την άμυνα, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών κονδυλίων ύψους 787,7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το α’ εξάμηνο του 2026 διατηρείται ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4,5 δισ. ευρώ, ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,0%, με τάση αποκλιμάκωσης τον Ιούνιο, σε ένα ωστόσο ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Στο διεθνές σκηνικό, η επανέναρξη των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο μετά την επίτευξη της εκεχειρίας που προέβλεπε το μνημόνιο καταστροφής ΗΠΑ–Ιράν και το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ σε συνδυασμό με τη στοχοποίηση πλοίων από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ εντείνουν σημαντικά την αβεβαιότητα.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές της ενέργειας καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις προεξοφλώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων που καταγράφηκαν τον Ιούνιο πιθανότατα θα αποδειχθούν παροδικές, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αύξησης των βασικών επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες τον Σεπτέμβριο.

Στις ΗΠΑ, τα πρόσφατα στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες καταδεικνύουν διατήρηση του ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης τον Α’ Τρίμηνο και κατά το Β’ Τρίμηνο. Συνολικά το 2026, βάσει των νέων προβλέψεων του ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,3% και κατά 2,2% το 2027. Στην αγορά εργασίας οι συνθήκες παραμένουν σχετικά καλές, με τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας να βρίσκονται γενικά σε ισορροπία. Παράλληλα, ο πληθωρισμός επέστρεψε τον Ιούνιο στο επίπεδο προ του Μαρτίου. Τέλος, θετικά επιδρούν οι αυξημένες εταιρικές επενδύσεις, ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το Β’ Τρίμηνο εκτιμάται, βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων, στο 1,0% σε ετήσια βάση (Α’ Τρίμ.: 0,5%). Το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 0,9% για το 2026 και 1,2% για το 2027. Θετικά συνεχίζουν να επιδρούν οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για άμυνα και υποδομές και οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, καθώς και η συγκράτηση του πληθωρισμού.

Στην Κίνα, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το Β’ Τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 4,3% έναντι 5,0% το Α’ Τρίμηνο. Η εσωτερική ζήτηση παραμένει υποτονική, ενώ θετικά επιδρά η ισχυρή άνοδος των εξαγωγών.