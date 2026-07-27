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Τα «σύννεφα φωτιάς» απειλούν Γαλλία και Ισπανία - Το φαινόμενο που κάνει πιο επικίνδυνες τις πυρκαγιές

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Τα «σύννεφα φωτιάς» απειλούν Γαλλία και Ισπανία - Το φαινόμενο που κάνει πιο επικίνδυνες τις πυρκαγιές
Photo Credit: AP
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Οι πυρκαγιές συχνά εξαπλώνονται όταν συνδυάζονται οι ζεστές, θυελλώδεις και ξηρές συνθήκες.

Γαλλία και Ισπανία είναι αντιμέτωπες με μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία τους, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ώστε να σωθούν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Εν μέσω αυτού του σκηνικού «Αποκάλυψης» έρχεται η προειδοποίηση ειδικών για ένα άνευ προηγούμενου φαινόμενο που μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα: Πυροσωρειτομελανία ή «σύννεφο φωτιάς».

Οι πυρκαγιές συχνά εξαπλώνονται όταν συνδυάζονται οι ζεστές, θυελλώδεις και ξηρές συνθήκες. Επίσης, οι σοβαρές πυρκαγιές μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά καιρικά συστήματα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αυτού είναι τα πυροσωρειτομελανικά σύννεφα, ή αλλιώς οι καταιγίδες που προκαλούνται από πυρκαγιές.

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tags:
Γαλλία
Ισπανία
Πυρκαγιά
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