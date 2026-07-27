Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ έως 12 Σεπτεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι) με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 18:00 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 07:00, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 69ο χλμ. έως και το 71,9ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 71,6ο χλμ. έως και το 73ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:00 έως και τις 07:00. Το χρονικό διάστημα 10/08/2026 έως 23/08/2026 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακώνρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

