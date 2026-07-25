Στα «κόκκινο» η σύγκρουση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ - Πυρά από ΗΠΑ και ιρανικά πλήγματα

Oι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν δυσοίωνες, εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Νέο μπαράζ με στόχο να «υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τους ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», εξαπέλυσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ καθώς οι Αμερικανοί πιέζουν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε καιρό ειρήνης.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Centcom το πλοίο M/T Lavine «επλήγη» στον Κόλπο του Ομάν, αφούεπιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον τέσσερις φορές. Στο Ιράν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού «να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις ενώ ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας και καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με έδρα το Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν την Παρασκευή. Στο Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι οι δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατέρριψαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμάτα εκρηκτικά.

Λάδι στη φωτιά ρίχνει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν κρυφά αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας τα πρώτα άμεσα αντίποινα εναντίον της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως «μακράν τις πιο σοβαρές που έχουμε δει», πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «ούτε εκφοβίζεται από απειλές ούτε θα ενδώσει σε πιέσεις». Ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης στο βόρειο Ιράν, έγινε στόχος των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με τα ημιεπίσημα ειδησεογραφικά πρακτορεία Fars και ISNA.

Εκρήξεις από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Κεσμ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Ισφαχάν, όπου βρίσκεται αεροπορική βάση και μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Περαιτέρω επιδρομές έπληξαν τη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν και τη νότια επαρχία Φαρς. Διπλωματική αντιπροσωπεία από το Ομάν, βρέθηκε στην Τεχεράνη την Παρασκευή για να συζητήσει τη διαχείριση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

Οι σύμμαχοι του Ιράν, Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό του Πορθμού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σε ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία απάντησε με τα πρώτα στρατιωτικά πλήγματα από την εκεχειρία του 2022. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με «σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις» τους Χούθι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις τους σε πλοία.

Το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ενός τετάρτου της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων, διέρχεται από εκεί. Το πέρασμα έχει γίνει πιο κρίσιμο για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αναγκαστεί να εκτρέπει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ.