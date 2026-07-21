Δημόσιο: Χρωστάει πάνω από 3,7 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους

Νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι πρωταγωνιστούν στις καθυστερήσεις πληρωμών. Στα 719 εκατ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Αύξηση 431 εκατ. ευρώ στα κρατικά φέσια σε πέντε μήνες.

Νέα αύξηση κατέγραψαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, ανατρέποντας τη μικρή αποκλιμάκωση που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο. Τα «φέσια» του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους, ασφαλισμένους και φορολογούμενους τράβηξαν ξανά την ανηφόρα, με το συνολικό ύψος τους να ξεπερνά πλέον τα 3,7 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες βρέθηκαν στο τέλος Μαΐου πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 431 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 719 εκατ. ευρώ, το συνολικό ποσό που οφείλει το Δημόσιο σε ιδιώτες διαμορφώνεται στα 3,727 δισ. ευρώ, έναντι 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» εξακολουθεί να είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων, των δήμων αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Τα «φέσια» του Δημοσίου αυξάνονται παρά τις εντολές που έχουν δοθεί στους κρατικούς φορείς (νοσοκομεία, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) για άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τις προειδοποιήσεις για δημοσίευση των στοιχείων όσων αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή οφειλών τους προς τους προμηθευτές τους.

Η εικόνα των οφειλών

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι:

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο οφειλέτη του Δημοσίου, με ληξιπρόθεσμες οφειλές 1,519 δισ. ευρώ προς τους προμηθευτές τους, αυξημένες κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν 715 εκατ. ευρώ σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία επιδείνωση. Οι οφειλές τους σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 180 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε 346 εκατ. ευρώ τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 166 εκατ. ευρώ.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 235 εκατ. ευρώ.

Τα υπουργεία οφείλουν συνολικά 159 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 68 εκατ. ευρώ προέρχονται από οφειλές προς ιδιώτες που έχει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 50 εκατ. ευρώ από οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Παράλληλα με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των κρατικών φορέων, παραμένει υψηλό και το ύψος των εκκρεμών επιστροφών φόρων. Στο τέλος Μαΐου οι απλήρωτες επιστροφές ανέρχονταν σε 719 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 176 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που δεν μπορούν να καταβληθούν, καθώς οι δικαιούχοι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν ανταποκριθεί είτε δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έτσι, η φορολογική διοίκηση αναζητά χιλιάδες πολίτες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τους καταβληθούν τα ποσά που δικαιούνται.