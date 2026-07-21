Συντάξεις χηρείας: Σήμερα η ψήφιση της διάταξης που καταργεί τις περικοπές- Επιπλέον κόστος 48,4 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ

Οι διατάξεις που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή καταργούν την προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και την λήψη δύο εθνικών συντάξεων από χήρους/ες που δικαιούνται και δική τους σύνταξη πέραν του εκλιπόντος συζύγου

Ετήσιο κόστος της τάξης των 48.442.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ συνεπάγεται η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387/2016.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα που για το α' πεντάμηνο του 2026 έφτασε τα 3,638 δισ. ευρώ και από την αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές λόγω της μείωσης της ανεργίας.

Ήδη χθες κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος.

Οι διατάξεις αυτές θα τεθούν σήμερα προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας και προβλέπουν ότι:

Καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

δηλαδή να διπλασιάζεται. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών . Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα. ⁠Όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία. Τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν στο μέλλον το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου

Στο τέλος Αύγουστου οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις, θα τις δουν με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%.

Υπενθυμίζεται πως η διάταξη για την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πρώτη τριετία είχε ήδη εφαρμοστεί σε 8.469 συνταξιούχους του Δημοσίου. Η εν λόγω ομάδα ενδεχομένως να εγείρει αξιώσεις ενώπιον των δικαστηρίων, με αίτημα την αναδρομική επιστροφή των εν λόγω ποσών (από την διαφορά του 35% της σύνταξης έως το 70%), καθώς οι πληροφορίες υποστηρίζουν πως δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους.

Πέραν αυτών, συνολικά πάνω από 200.000 συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας.