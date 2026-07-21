Ο Τραμπ είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπέρναμ

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι είχαν «πολύ καλή συζήτηση» τηλεφωνικά με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως συζήτησε με τον συνομιλητή του για το ζήτημα του στενού του Ορμούζ, τη στρατιωτική συμμαχία των δυο κρατών και εμπορικά ζητήματα.

Την προηγουμένη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πανηγύριζε το φερόμενο σχέδιο --που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής-- του Άντι Μπέρναμ να εγκρίνει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε εξάλλου συνάντηση των δυο ανδρών «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Ο νέος πρωθυπουργός των Εργατικών Μπέρναμ, που υπόσχεται «βαθιές αλλαγές» στη Βρετανία, διαδέχθηκε νωρίτερα χθες τον παραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ, ο οποίος άσκησε την εξουσία από τον Ιούλιο του 2024.

Η πρώτη συνομιλία με Μερτς

Ο καγκελάριος των συντηρητικών στη Γερμανία Φρίντριχ Μερτς και ο νέος πρωθυπουργός των Εργατικών στη Βρετανία Άντι Μπέρναμ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία των δυο χωρών και να προωθήσουν την εφαρμογή της συνθήκης του Κένζιγκτον, έκανε γνωστό το Βερολίνο.

Η συνθήκη --συμφωνία διμερούς φιλίας-- υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 17η Ιουλίου 2025 από τον κ. Μερτς και τον προκάτοχο του κ. Μπέρναμ, τον Κιρ Στάρμερ.

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι δυο επικεφαλής κυβερνήσεων τόνισαν πως θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του καγκελάριου. Διαβεβαίωσαν πως οι δυο χώρες θέλουν μολαταύτα σοβαρές συνομιλίες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.Νωρίτερα ο Άντι Μπέρναμ συζήτησε για τον πόλεμο αυτόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεών τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο καγκελάριος Μερτς προσκάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέρναμ να επισκεφτεί το Βερολίνο το συντομότερο, πάντα σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ