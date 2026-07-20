Μητσοτάκης: «Έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη ΔΕΘ»

Ο πρωθυπουργός είπε στη συνέχεια ότι οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση συνιστούν τομή για την Ελλάδα του 2030.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στην ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

Ο πρωθυπουργός είπε στη συνέχεια ότι οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση συνιστούν τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Επ' αυτού σημείωσε ότι αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για την αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και τη πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε:

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια».

«Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας»

«Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης - θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. «Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους - χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές - η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι 16 χρόνια μετά οι Αρχές αισθάνονται ότι έχουν επαρκές υλικό για να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της Μarfin.

«Επιμένω διότι αυτό το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας. Με σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης και αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας τελείως διαφορετική από αυτό που βιώνουν οι πολίτες», επισήμανε.

«Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβες τζενεράλε»

«Τα γεγονότα είναι αμείλικτα και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να τα εξηγήσουμε. Έχουμε δυστυχώς πάλι έξαρση έντασης στα Στενά του Ορμούζ. Αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας και αυτές οι αυξήσεις θα μεταφερθούν. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε αλλά οφείλουμε να τη διαχειριστούμε με το καλύτερο τρόπο. Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο σούπερ μάρκετ και στο στεγαστικό υπενθυμίζοντας την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.

Μίλησε επίσης για τις αυξήσεις στους μισθούς και στις μειώσεις των φόρων και στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε πέρσι στη ΔΕΘ και τώρα υλοποιείται.

«Δεν ήταν αυτονόητα αυτά. Καταφέραμε με συνετή οικονομική πολιτική να έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα που το αξιοποιούμε για περαιτέρω μειώσεις φόρων και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Μας καθιστά εξαίρεση στην Ευρώπη. Ακούω για τη Βουλγαρία, δείτε τι οικονομικά στοιχεία ανακάλυψε η νέα κυβέρνηση με έλλειμμα», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και όσοι τις υπόσχονται ανοίγουν τον δρόμο σε νέες περιπέτειες».

«Τοξικό Κέντρο που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ. Το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει», επισήμανε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Ο αδιόρθωτος κ. Τσίπρας, που επιμένει να υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για εμάς που φεύγουν από τους ώμους των πολιτών είναι πατριωτικοί και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωποι που αφού έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν. Πρωτόγνωρο αλαλούμ σε αυτή την αίθουσα. Με δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα τους ανεξάρτητους. Χωρίς σοβαρό πρόγραμμα από κανέναν. Είναι εύκολο να τάζεις όταν ξέρεις ότι δεν θα κυβερνήσεις», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη καθίσταται προτεραιότητα και σημείωσε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε σήμερα ο 8ος πρωθυπουργός σε μια 10ετία ενώ είπε ότι θα του θέσει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει - θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν ”δοκιμαστικές” εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε ”πρόβες τζενεράλε” με δήθεν ”μηνύματα” και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος ενός κόμματος, όχι κατ' ανάγκη ενός χρώματος. Μία τρίτη τετραετία. Για να μη γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Σε ένα θολό περιβάλλον ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και οδηγό την ίδια πυξίδα που παρά τις δυσκολίες και κρίσεις, χάραξε πορεία προς τα εμπρός. Στην επόμενη πενταετία θα αλλάξουν τα πάντα. Ποια κυβέρνηση θα καταφέρει να αξιοποιήσει τη δύναμη της πρωτοφανούς τεχνολογικής ανάπτυξης; Τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση», υπογράμμισε.