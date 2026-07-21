Καλύτερα από το αναμενόμενο τα κέρδη της Novartis το β΄ τρίμηνο

Η Novartis, με χρηματιστηριακή αξία 315 δισ. δολαρίων, διανύει την πιο δύσκολη περίοδο λήξεων πατεντών στην ιστορία της.

Υψηλότερα κέρδη από το αναμενόμενο ανακοίνωσε για το β' τρίμηνο η Novartis καθώς τα νεότερα φάρμακα κατά του καρκίνου αντιστάθμισαν την πτώση των πωλήσεων του πάλαι ποτέ best-seller Entresto, σηματοδοτώντας την επιστροφή της εταιρείας σε τροχιά ανάπτυξης.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη διατηρήθηκαν στα 5,94 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg για 5,34 δισ. δολάρια.

Η Novartis, με χρηματιστηριακή αξία 315 δισ. δολαρίων, διανύει την πιο δύσκολη περίοδο λήξεων πατεντών στην ιστορία της, με σημαντικότερη αυτή του κορυφαίου φαρμάκου της για την καρδιακή ανεπάρκεια, Entresto, το οποίο αντιστοιχούσε στο 14% των συνολικών καθαρών πωλήσεων της εταιρείας το περασμένο έτος. Οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 50% το β' τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 1,18 δισ. δολάρια, επηρεασμένες από τον ανταγωνισμό των γενόσημων στη μεγαλύτερη αγορά του, τις ΗΠΑ, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν 1,23 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται πως το φάρμακο θα χάσει την αποκλειστικότητα της πατέντας στην Ευρώπη από τον Νοέμβριο, ενώ η Novartis εκτιμά ότι η υποχώρηση των πωλήσεων θα είναι λιγότερο απότομη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ήδη από το α' τρίμηνο, οι πωλήσεις του Entresto είχαν μειωθεί κατά 42%.

Για να αντισταθμίσει τις απώλειες, η Novartis βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη των αντικαρκινικών φαρμάκων Kisqali και Scemblix, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 44% και 89% αντίστοιχα, καθώς και στην πρόσφατη σειρά εξαγορών και συμφωνιών που έχει πραγματοποιήσει.