Τσαπανίδου, Μπάρκας και Βέττα ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

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Φυλλοροεί ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου και η Πόπη Τσαπανίδου, βουλεύτρια Επικρατείας. Η κα Τσαπανίδου, με επιστολή της ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλεύτρια.
Όπως έγραφε η στήλη InsideOut, τόσο από την πλευρά της Κουμουνδούρου όσο και από την ΕΛ.Α.Σ. έχει ζητηθεί από την Πόπη Τσαπανίδου να μην παραδώσει την έδρα της, προκειμένου να μην επωφεληθεί ο Στέφανος Κασσελάκης. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου κατείχε την τέταρτη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρείται βέβαιη η μετακίνησή της στην Λεωφόρο Αμαλίας, λόγω των σχέσεων εμπιστοσύνης που διατηρεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
Στην ΕΛ.Α.Σ. βρίσκονται ήδη ο πέμπτος στη λίστα, Μιχάλης Καλογήρου, καθώς και ο Θανάσης Τσακρής, που κατείχε την έβδομη θέση, και η Ζωρζέττα Λάλη, που βρισκόταν στην όγδοη. Η έκτη στη λίστα, Τζένη Λειβαδάρου, δεν φέρεται να ενδιαφέρεται για την έδρα. Παράλληλα, την παραίτησή τους υπέβαλαν και οι Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης και η Καλλιόπη Βέττα, βουλεύτρια Κοζάνης. Αμφότεροι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ανεξάρτητοι βουλευτές.
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Πρεβέζης», αναφέρει ο Κώστας Μπάρκας. «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή, δηλώνω την αποχώρησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμει του άρθρου 16 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής, θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής», σημειώνει η Καλλιόπη Βέττα.