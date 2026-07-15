Τραμπ: «Ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και ενδείξεις ότι η Ρωσία είναι πιθανό να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε χθες και μεταδόθηκε σήμερα Τετάρτη.

Τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.