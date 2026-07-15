Ισραήλ: Στρατιώτης καταδικάστηκε για την αποστολή βίντεο αναχαίτισης πυραύλων σε Ιρανό πράκτορα

Ισραηλινός στρατιώτης καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την αποστολή βίντεο που έδειχναν αναχαίτιση πυραύλων σε Ιρανό πράκτορα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Ισραηλινός στρατιώτης καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την αποστολή βίντεο που έδειχναν αναχαίτιση πυραύλων σε Ιρανό πράκτορα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Ο στρατιώτης διαβίβασε τα βίντεο στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον Ιούνιο του 2025 και «έλαβε σε αντάλλαγμα πληρωμή», διευκρινίζει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, όπου προστίθεται ότι ο στρατιώτης είχε μοιραστεί επίσης αρκετά βίντεο που είχαν γυριστεί σε μη στρατιωτικές ζώνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το στρατοδικείο υπογράμμισε «τη σοβαρότητα» των γεγονότων, που διαπράχθηκαν από στρατιώτη και ενώ το Ισραήλ ήταν σε πόλεμο, λέγοντας ωστόσο πως το στρατοδικείο έλαβε υπόψη του ότι δεν μοιράστηκε στρατιωτικές πληροφορίες ή πλάνα που είχε αποκτήσει στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Μεταξύ των εικόνων που εστάλησαν από μη στρατιωτικές τοποθεσίες ήταν ένα βίντεο που έδειχνε την πρόσκρουση πυραύλου, την οποία ο στρατιώτης είχε βρει στο διαδίκτυο, διευκρίνισε ο στρατός.

«Τελικά, αφού αισθάνθηκε υπό πίεση, ο κατηγορούμενος ενημέρωσε ένα πρόσωπο της στρατιωτικής μονάδας του ότι ήταν σε επαφή με ξένο πράκτορα», ανέφερε ο στρατός.

«Την επομένη, συνελήφθη από τη Σιν Μπετ» (την εσωτερική υπηρεσία αντικατασκοπείας), πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία της σύλληψης.

Ο στρατιώτης είχε λάβει μηνύματα μέσω του λογαριασμού του στο Telegram, στα οποία τού πρόσφεραν χρήματα με αντάλλαγμα βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητες πληροφορίες για την ασφάλεια, σύμφωνα με τον στρατό.

Η στρατιωτική εισαγγελία είχε ζητήσει επταετή κάθειρξη για τον στρατιώτη, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε.

«Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση πέντε ετών, καθώς και σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, πρόστιμο 1.000 σέκελ και υποβιβασμό», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο 2025, το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν σε έναν πόλεμο 12 ημερών στη διάρκεια του οποίου η Τεχεράνη εκτόξευσε επίσης πυραύλους προς το Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον πόλεμο στις τελευταίες ημέρες του.

Οι δύο χώρες χτύπησαν το Ιράν για δεύτερη φορά στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ κατά την πρώτη ημέρα αυτής της εκστρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ