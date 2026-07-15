Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες περί ζημιών σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετρό

Κατεπείγουσα έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών με αντικείμενο δημοσιεύματα με καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με ζημιές κτιρίων στην περιοχή, που αποδίδονται στις εργασίες του Μετρό.

Κατεπείγουσα έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών με αντικείμενο δημοσιεύματα με καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με ζημιές κτιρίων στην περιοχή, που αποδίδονται στις εργασίες του Μετρό.

Με εντολή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας ζητά την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα.

Ο Εισαγγελέας που θα αναλάβει την έρευνα, έχει εντολή να μελετήσει τα στοιχεία και να διαπιστώσει εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που εκτελούνται καθώς και αν προκύπτει διάπραξη αξιόποινων πράξεων ώστε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Το θέμα έχει προβάλει η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης η οποία σε κείμενο που δημοσιοποίησε κάνει λόγο σε πρόβλημα που αφορά κτίρια της περιοχής μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά από περιστατικό με την εμφάνιση τσιμεντενέματος στους δρόμους τον Απρίλιο, σε αρκετές κατοικίες εμφανίστηκαν συνεχώς διευρυνόμενες ρωγμές, παραμορφώσεις σε κουφώματα και αποκολλήσεις δομικών στοιχείων.

Ξένοι ειδικοί στους μετροπόντικες ερευνούν το πρόβλημα

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το πρόβλημα που ανέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου εργάζεται ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Ήδη ο μετροπόντικας έχει σταματήσει μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα, και δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα. Σημειώνεται ότι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και σήμερα θα κάνουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ