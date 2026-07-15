Διαρροή υδροφθορικού οξέος από φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Αμβέρσας - Νοσηλεύονται 28 εργαζόμενοι

Περίπου 100 άνθρωποι που εργάζονταν στο λιμάνι της Αμβέρσας ασθένησαν, έπειτα από διαρροή υδροφθορικού οξέος που διαπιστώθηκε σε φορτηγό πλοίο.

Περίπου 100 άνθρωποι που εργάζονταν στο λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, ασθένησαν και χρειάσθηκαν ιατρική φροντίδα έπειτα από διαρροή υδροφθορικού οξέος που διαπιστώθηκε σε φορτηγό πλοίο, ένα επεισόδιο που συνεχίζει σήμερα να προκαλεί αναστάτωση στην κυκλοφορία σ' αυτόν τον μείζονα κόμβο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σήμερα το πρωί η διαρροή είχε «σταθεροποιηθεί», όμως 28 εργαζόμενοι από τους 100 που χρειάσθηκαν ιατρική φροντίδα εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, ανακοίνωσε ο δήμος του Μπέβερεν, όπου σημειώθηκε το επεισόδιο, στην αριστερή όχθη του ποταμού Σκάλδη (Εσκώ).

Το υδροφθορικό οξύ είναι μια πολύ διαβρωτική ουσία, που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, και οι αναθυμιάσεις του μπορούν να προκαλέσουν αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η διαρροή διαπιστώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σ' ένα εμπορευματοκιβώτιο φορτηγού πλοίου της εταιρείας MSC που ήταν αγκυροβολημένο σ' έναν από τους κύριους τερματικούς σταθμούς του λιμανιού, την Αποβάθρα Ντόιργκανκ.

Συνολικά τραυματίσθηκαν ελαφρά 127 άνθρωποι και τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο ιατρικής έκτακτης ανάγκης.

Οι περισσότεροι από τους εργαζομένους αυτούς πήραν σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως 28 εξ αυτών, οι οποίοι παρουσίαζαν σοβαρότερα συμπτώματα, κρατήθηκαν «για παρακολούθηση», διευκρίνισε ο δήμος του Μπέβερεν σε ανακοίνωσή του.

Η λιμενική αρχή που εκμεταλλεύεται το λιμάνι της Αμβέρσας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευμάτων της Ευρώπης (μετά το Ρότερνταμ), χρειάσθηκε να δημιουργήσει μια ομάδα αντιμετώπισης της κρίσης.

Σήμερα το πρωί η κυκλοφορία των πλοίων εξακολουθούσε να έχει διακοπεί κοντά στην Αποβάθρα Ντόιργκανκ, στο τμήμα της αριστερής όχθης του Σκάλδη (Εσκώ), όπου συγκλίνουν τα πλοία, φορτηγά και άλλα, που φθάνουν από την ανοικτή θάλασσα.

«Ειδικές ομάδες είναι έτοιμες να πάρουν το εμπορευματοκιβώτιο από το πλοίο (...) Το εμπορευματοκιβώτιο θα σφραγισθεί και θα απομακρυνθεί με ασφάλεια», διευκρίνισε σήμερα το πρωί η λιμενική αρχή μέσω του ιστοτόπου της.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Vessel Finder, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Mia Summer II της εταιρείας MSC, με σημαία Λιβερίας, είχε φθάσει το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Αμβέρσας προερχόμενο από το Φέλιξστοου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ