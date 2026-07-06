Στην Άγκυρα για το ΝΑΤΟ ο Κυρ. Μητσοτάκης - Μαζί και ο Γ. Γεραπετρίτης

Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Παράθεση δείπνου από Ερντογάν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου το βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα παραβρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό.

Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα πραγματοποιηθούν στην Άγκυρα, αύριο, Tρίτη 7 και μεθαύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών κρατών μελών του ΝΑΤΟ με ομολόγους τους των εταίρων της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν). Στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.