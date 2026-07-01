«Βέλη» Κεραμέως στην αντιπολίτευση για ισότητα αμοιβών ανδρών - γυναικών

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στα όσα είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας.

Διεξοδικές απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, έδωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Στην έναρξη της τοποθέτησής της η Υπουργός, καταδίκασε τις «σοκαριστικές», «τρομοκρατικές», όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη τονίζοντας ότι αναμένει αντίστοιχες δηλώσεις από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στα όσα είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας.

«Το ΠΑΣΟΚ ερχόταν και έλεγε, ότι πρέπει να φέρουμε νόμο για την τετραήμερη εργασία. Εμείς απαντούσαμε, ότι θεσπίσαμε το νόμο για την τετραήμερη εργασία και μάλιστα είναι ο νόμος 5239/25 ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία όλο το χρόνο, όχι μόνο ένα εξάμηνο. Είχαμε πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει το πλαίσιο και μπορεί πάντοτε, είτε με ατομική σύμβαση, είτε με συλλογική σύμβαση εργασίας να προβλεφθεί τετραήμερη εργασία. Δεν άλλαξε κάποιο νομικό πλαίσιο. Δεν έφερε το ΠΑΣΟΚ κάποια πρόταση, και τι έγινε; Έγινε πράξη αυτό ακριβώς που είπαμε. Ήρθε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, έκανε μία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και προέβλεψε τετραήμερη εργασία. Άρα, επιβεβαιώνει στο ακέραιο αυτό που λέγαμε».

Στον ισχυρισμό του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη ότι η κυβέρνηση ενσωματώνει τελευταία στιγμή κοινοτική οδηγία και μάλιστα με φοβικά μέτρα, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε πρώτες χώρες που προχωρά στην ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας όπως προβλέπεται από το πλαίσιο.

«Είπε ο κ. Χρηστίδης ότι είναι φοβικά τα μέτρα που παίρνουμε σε σχέση με την ουσία της οδηγίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, ποιο μέτρο είναι φοβικό; Και ποιο μέτρο προτείνει το ΠΑΣΟΚ αντί αυτού; Δεν έχω ακούσει μία πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο φοβικό μέτρο όπως κρίνατε και τι προτείνετε αντ’ αυτού».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ανεπάρκεια της Επιθεώρησης Εργασίας και η Υπουργός του απάντησε ότι πρόκειται για «Ανεξάρτητη Αρχή η οποία κάνει πραγματικά ένα τιτάνιο έργο» και εν συνεχεία τον παρέπεμψε στα επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ καθώς πραγματοποιήθηκαν 82.412 έλεγχοι. 17.556 κυρώσεις και πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 53 εκατομμύρια.

Ως προς την θέση του κ. Χρηστίδη ότι «είναι θεμελιώδης αρχή δικαιοσύνης η ισότητα αμοιβών», η Υπουργός συμφώνησε και διερωτήθηκε γιατί παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δηλώσει ότι ψηφίζει την ενσωμάτωση της οδηγίας. «Πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είμαστε στην 4η συνεδρίαση. Η αξιωματική αντιπολίτευση διακηρύσσει και σωστά ότι είναι θεμελιώδης αρχή η δικαιοσύνη στην ισότητα αμοιβών, βγαίνει ο πρόεδρός της πριν από δύο μήνες και λέει, διάφορες προτάσεις οι οποίες είχαν ήδη συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο αυτό και ακόμα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει πάρει θέση για το αν ψηφίζει ή δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο αυτό!».

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ και τον βουλευτή Γιώργο Γαβρήλο, η Υπουργός στηλίτευσε τις παλινωδίες στις θέσεις του αναφορικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.

«Είστε σε μία τρικυμία πολιτική που είστε κομματικά, αλλά είστε και σε μία τρικυμία θεματική ως προς τις θέσεις σας. Ακούσαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάπτυξη για το πόσο σημαντικές είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, πόσο καλές είναι για την αγορά εργασίας, ότι εμείς για χρόνια δεν κάναμε κάτι. Θα περίμενε κανείς όταν έφερε η Νέα Δημοκρατία πλέον την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όχι ως νομοσχέδιο της κυβέρνηση, αλλά ως προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, ότι αν μη τι άλλο θα την ψηφίζατε. Και όμως δεν την ψηφίσατε».

Ως προς την τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει καμία προοπτική η αγορά εργασίας η Υπουργός αναφέρθηκε στα τελευταία στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τον Μάιο, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε ρεκόρ επίδοσης προσλήψεων, πρώτου πενταμήνου από το 2001. Η ίδια επεσήμανε ότι πρόκειται για το θετικότερο ισοζύγιο, 332.843 νέες θέσεις εργασίας και είναι η υψηλότερη επίδοση του πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, τα τελευταία δηλαδή 25 χρόνια. «Αλήθεια δεν έχει προοπτική η αγορά εργασίας κύριε Γαβρήλο; Δηλαδή πόσο πιο εμφατικά να ειπωθεί αυτό και να προκύψει από τα στοιχεία;»

Στις αιτιάσεις του ίδιου ότι η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει αύξηση μέσου μισθού, η Υπουργός απάντησε ότι αυτό έχει ήδη επιτευχθεί καθώς «είχαμε μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.264 ευρώ, είχαμε δεσμευθεί ότι ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ το 2027 και σήμερα που μιλάμε, ένα χρόνο πιο νωρίς, είμαστε ήδη στον μέσο μισθό 1.528 ευρώ».

Ως προς την τοποθέτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη ο οποίος έκανε λόγο για μειώσεις μισθών βάσει του υπό συζήτηση νομοσχεδίου η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ελληνική εργατική νομοθεσία απαγορεύει μειώσεις μισθών ως βλαπτικές μεταβολές.

Απαντώντας εκ νέου στις αναφορές της αντιπολίτευσης περί δήθεν 13ωρου, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι μέχρι και σήμερα μόλις το 0,4% των μισθωτών της χώρας κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Η Υπουργός αναφέρθηκε στην εκτόξευση των καταγεγραμμένων υπερωριών, 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω το 2025, έναντι του 2024, σημειώνοντας ότι «θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον το ΚΚΕ θα βγει να στηρίξει το γεγονός ότι πλέον εμφανίζονται τόσες εκατομμύρια υπερωρίες οι οποίες δεν φαινόντουσαν πουθενά». Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε μάλιστα και στην πρόσφατη νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους.

Στην Ελληνική Λύση η κ. Κεραμέως απάντησε ότι στο ψηφιακό μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας υποβάλλονται ψηφιακά όλες οι συλλογικές συμβάσεις και οι αποφάσεις καθώς και προσχωρήσεις, επεκτάσεις, καταγγελίες, προσκλήσεις. «Η διαφορά με το παλιότερο μοντέλο είναι ότι περνάμε από διάσπαρτες και έγχαρτες διαδικασίες σε ενιαία ψηφιακή υποδομή διαθέσιμη σε όλους. Άρα αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση συλλογικών ρυθμίσεων, ενισχύει την διαφάνεια, μειώνει την γραφειοκρατία και δημιουργεί καλύτερη εικόνα για την κάλυψη των εργαζομένων. Θα μπορεί κάθε πολίτης με εύκολα κριτήρια επιλογής να αναζητεί και να βρίσκει συλλογικές συμβάσεις που τον αφορούν».

Για τη διάταξη που αφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν εντάσσεται καμία νέα κατηγορία εργαζομένων αλλά διορθώνεται μία στρέβλωση 30ετίας σε σχέση με τους νοσηλευτές του δημοσίου τομέα.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλέγματος προστασίας των γυναικών αλλά και των μητέρων καθώς και στοχευμένες ενέργειες για την ενίσχυση της απασχόλησής τους οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει επιτύχει μια μείωση ανεργίας των γυναικών κατά 40% και να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών- 62,7%.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Κεραμέως σχολίασε την «αδράνεια» της αντιπολίτευσης σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα των αμοιβών.

«Κάλεσα όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε διάλογο και δεν ήρθε ούτε ένα. Τόσο πολύ σας κόπτει η ισότητα; Είναι δυνατόν; Αυτό εμένα μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε διάλογο;», είπε και πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής να μην έχει δηλώσει θετική ψήφο στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

«Μου φαίνεται αδιανόητο ότι εν έτει 2026, μας ακούνε οι γυναίκες οι οποίες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες, για την ίδια θέση εργασίας, και με ίδια προσόντα. Και αναρωτιούνται, γιατί τα κόμματα δεν ψηφίζουν θετικά σε ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για ένα θέμα στο οποίο όλοι συμφωνούμε εδώ, στους διαδρόμους, ότι είναι αδιανόητο εν έτει 2026 μια γυναίκα να αμείβεται λιγότερο από τον άντρα για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες και ίδια προσόντα. Διατηρώ μια ελπίδα για την Ολομέλεια».