Χρηματιστήριο: Κέρδη για τον Γενικό Δείκτη - Σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες το 68% του τζίρου

Με άνοδο και κοντά στο πρόσφατο πολυετές υψηλό έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, παρά το αρνητικό του ξεκίνημα, παρά την επιφυλακτική εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές και παρά τις αποκοπές μερισμάτων σε τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Κοντά στα υψηλά ημέρας και στο πρόσφατο πολυετές υψηλό των 2.500 μονάδων έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, παρά το αρνητικό του ξεκίνημα, παρά την επιφυλακτική εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές και παρά τις αποκοπές μερισμάτων σε τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Σε μια συνεδρίαση με αυξημένο συνολικό ημερήσιο τζίρο ύψους 335,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 27% διακινήθηκε μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών (90,50 εκατ. ευρώ), ο Γενικός Δείκτης βρήκε στήριξη στην άνοδο των τραπεζών, αλλά και στο αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips.

Από πλευράς τζίρου, πρωταγωνίστησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αξία συναλλαγών 60,49 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν με συνολικό τζίρο 168,6 εκατ. ευρώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με 55,23 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ, 44,44 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, 43,42 εκατ. ευρώ στην Τρ. Πειραιώς και 25,49 εκατ. ευρώ στη Eurobank. Σύνολο 229,1 εκατ. ευρώ σε πέντε τίτλους, ήτοι το 68% του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Αισθητή η παρουσία ισχυρών χαρτοφυλακίων στο ταμπλό, όπου από ένα μπαράζ 55 πακέτων σε 18 τίτλους, η μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε στην Τρ. Πειραιώς με πακέτα συνολικής αξίας περίπου 24,7 εκατ. ευρώ και στην Alpha Bank με περίπου 23,6 εκατ. ευρώ. Κινητικότητα καταγράφηκε επίσης σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (14,2 εκατ. ευρώ) και ΕΤΕ (12,6 εκατ. ευρώ).

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στις προοπτικές αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι τιμές του Brent υποχώρησαν και σήμερα και βρέθηκαν κάτω και από τα 72 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η οποία οφείλεται κυρίως στη μηνιαία πτώση κατά 1,7% των τιμών της ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων, υποχώρησε από το 2,6% τον Μάιο στο 2,4% τον Ιούνιο, επιστρέφοντας στο επίπεδο του Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η άνοδος που προηγήθηκε στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στο κόστος των μεταφορών και των λιπασμάτων πιθανότατα θα περάσει στις τιμές καταναλωτή με χρονική υστέρηση. Και, βεβαίως, τονίζουν ότι η κατάσταση γύρω στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή και δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, ακόμη και σε αυτό το ενδεχόμενο δεν θα υπήρχε λόγος για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

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Σε αυτό το κλίμα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν επιφυλακτικά, με εναλλαγές προσήμου για τον DAX στη Φρανκφούρτη και απώλειες περί του 0,80% και 0,40% σε Παρίσι και Λονδίνο αντίστοιχα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.481,33 μονάδες με κέρδη 0,88%, με υψηλό ημέρας στις 2.484,48 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 1,37% στις 2.802,56 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 3,66% για την Credia, καθώς και τα κέρδη 1,92% της ΕΤΕ στα 15,37 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Eurobank ακολούθησαν με κέρδη 1,67% και 1,61% αντίστοιχα, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (+0,37%) και Alpha Bank (+0,30%). Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε μόνο η Optima με απώλειες 0,55% στα 9,94 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,1:1 με 62 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 59 σε αρνητικό και 31 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε το άλμα 4,12% της Motor Oil στα 9,96 ευρώ και 3,09% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 45,36 ευρώ. Metlen και Lamda Development ακολούθησαν ενισχυμένες 1,91% και 1,80% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (+1,58%), Allwyn(+1,40%), ΕΥΔΑΠ (+1,12%), Jumbo (+1,07%) και Aegean (+1,02%).

Σε αρνητικό έδαφος, ο ΟΤΕ (με αποκοπή μερίσματος) υποχώρησε 3,35% στα 18,78 ευρώ, η Cenergy ακολούθησε στο -3,04%, η Helleniq Energy (με αποκοπή μερίσματος) υποχώρησε 2,44% στα 10,78 ευρώ, ενώ πάνω από 2% υποχώρησε και η Viohalco (-2,40%). Χωρίς το μέρισμα από σήμερα και ο τίτλος της Τιτάν, έκλεισε με απώλειες 1,92% στα 50,95 ευρώ, και ακολούθησαν πτωτικά οι μετοχές των ElvalHalcor (-1%), ΔΑΑ (-0,28%), ΔΕΗ (-0,26%) και Aktor (-0,15%).