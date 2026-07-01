Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Premia με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

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Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Premia με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas
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Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η διαγραφή της απορροφώμενης εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη συγχώνευση της «PREMIA Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με τη «ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ Τουριστικαί Εκμεταλλεύσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αφορά την έγκριση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών της 12ης Ιουνίου 2026 και τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της 18ης Ιουνίου 2026.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η διαγραφή της απορροφώμενης εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ενώ προβλέπεται η καταχώριση της απόφασης στο ΓΕΜΗ και η δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου.

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