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Μητσοτάκης για θάνατο Λεβέντη: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή

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Μητσοτάκης για θάνατο Λεβέντη: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή
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Τη θλίψη του για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη εκφράζει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη εκφράζει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, «υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά».

Ακολουθεί η ανάρτηση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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