«Κοκκινίζει» η Wall Street στο β' ημίχρονο του 2026

Ο Dow Jones χάνει 0,27% στις 52.165 μονάδες (μετά το χθεσινό ρεκόρ), ο S&P 500 υποχωρεί 0,47% στις 7.464 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,78% στις 26.019 μονάδες.

Κατοχύρωση κερδών παρατηρείται στη Wall Street την Τετάρτη, στην πρώτη συνεδρίαση του Ιουλίου, κηρύσσοντας το δεύτερο μισό του 2026, καθώς οι κατασκευαστές τσιπ δέχονται πιέσεις μετά από το ισχυρό πρώτο εξάμηνο. Ο Dow Jones χάνει 0,27% στις 52.165 μονάδες (μετά το χθεσινό ρεκόρ), ο S&P 500 υποχωρεί 0,47% στις 7.464 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,78% στις 26.019 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron διολισθαίνει 5,8% αν και μετρά ράλι 277% από την αυγή του έτους μέχρι σήμερα, ενώ η Sandisk κατρακυλά 6,9%, χάνοντας κάποια ισχύ μετά από κέρδη άνω του 850% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι τίτλοι των «ναυαρχίδων» της ΑΙ και των τσιπ όπως οι Nvidia και Broadcom, καταγράφουν απώλειες 2,54% και 1,75% αντίστοιχα.

Η πτώση τους έρχεται καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε profit taking από τις μετοχές ημιαγωγών μετά από ένα πρωτοφανές ανοδικό πρώτο εξάμηνο του έτους για τον κλάδο. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έκανε άλμα 82% το πρώτο εξάμηνο του έτους, σηματοδοτώντας το καλύτερο πρώτο εξάμηνο από την ίδρυσή του τον Μάιο του 2000. Οι κύριοι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν επίσης ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ημίχρονο του 2026, ο βιομηχανικός δείκτης σημείωσε άνοδο 8,9%, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου από το 2021. Ο διευρυμένος δείκτης αναρριχήθηκε 9,6% ενώ ο τεχνολογικός δείκτης εκτινάχθηκε 12,8%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης σκαρφάλωσε σχεδόν 22%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου από το 1991.

Η συνολική υπεραπόδοση της αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των κερδών των ονομάτων που σχετίζονται με τα τσιπ και την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε, το ρεκόρ ανόδου των ημιαγωγών πρόσθεσε 2 τρισ. δολάρια σε συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία στις Micron, Intel και Advanced Micro Devices κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο Πολ Χίκεϊ, συνιδρυτής της Bespoke Investment Group, δηλώνει πως εξακολουθεί να του αρέσει ο τομέας, αλλά μπορεί να γίνεται λίγο πολύ «ζεστός».

«Δεν θα ήμουν επιθετικός απέναντι στα τσιπ εδώ. Αυτό το bull market καθοδηγείται από την ΑΙ. Αν η ανοδική τάση συνεχιστεί, θα καθοδηγείται από την τεχνολογία και πιθανώς από τους ημιαγωγούς. Αλλά δεν χρειάζεται να κερδίζουν συνεχώς, και δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτό το μοτίβο για πάντα. Υπάρχει κούραση, οπότε ίσως θα έπαιρνα μια ανάσα εδώ» επεσήμανε μιλώντας στο CNBC.

Στο πεδίο των μάκρο, λιγότερες προσλήψεις από ό,τι αναμενόταν έκαναν οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με τις περισσότερες να εμφανίζονται στους τομείς που σχετίζονται με την υγεία, σύμφωνα με την εταιρεία μισθοδοσίας ADP. Ειδικότερα, οι προσλήψεις ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 98.000 σε επίπεδο μήνα έναντι 122.000 τον Μάιο και χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για 110.000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ADP.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, κλειστά κράτησε τα χαρτιά του ο νέος επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια στην επικείμενη συνεδρίαση της FOMC στις 23 Ιουλίου. Μιλώντας στην Πορτογαλία την Τετάρτη σε φόρουμ της ΕΚΤ υποσχέθηκε ότι η Fed υπό την επίβλεψή του θα «χαράξει μια νέα πορεία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αν πιστεύει ότι μια αύξηση των επιτοκίων ελέω πληθωρισμού είναι απαραίτητη.

«Υπάρχουν πολλά τελευταία έκτακτα νέα για μια σειρά από πράγματα. Όταν μπούμε στο δωμάτιο και κλείσουμε την πόρτα, θα κάνουμε καλή συζήτηση», επεσήμανε ο πρόεδρος της Fed. «Αλλά δεν έχω πολλά περισσότερα για εσάς από αυτό» πρόσθεσε. Νωρίτερα, επαίνεσε την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία εξέφρασε και εκείνη την αντίθεσή της στο είδος του «forward guidance».