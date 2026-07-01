Φωτιά στη Φθιώτιδα - Μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών

Παράλληλα στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

Τελευταία ενημέρωση 17:26

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του δήμου Λοκρών Φθιώτιδας.

Ειδικότερα, επιχειρούν 135 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυπληθείς ομάδες εθελοντών και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης- Καλαπόδι.

Επιπλέον, έχουν σταλεί τρία μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων των οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας, στις 15:37 εστάλη μήνυμα απομάκρυνσης των κατοίκων από τον οικισμό Σφάκα προς Ελάτια ενώ στις 16:43 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από Κατάλυμα προς Ελάτεια.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.