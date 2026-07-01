Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ αρνείται να δει την πραγματικότητα

Ως μία κίνηση για την δημιουργία εντυπώσεων στην προσπάθεια να «ξεκολλήσει η βελόνα» και να ανακάμψουν τα εκλογικά ποσοστά του, χαρακτηρίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, την συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ως μία κίνηση για την «δημιουργία εντυπώσεων στην προσπάθεια να ξεκολλήσει η βελόνα και να ανακάμψουν τα εκλογικά ποσοστά» του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, την συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή την Παρασκευή 3 Ιουλίου, της επίκαιρης επερώτησης που έχουν καταθέσει.

Όπως τονίζει ο Νίκος Παπαθανάσης, «το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πολιτική των οβιδιακών πολιτικών μεταμορφώσεων, και στο αφήγημα του για το Ταμείο Ανάκαμψης». Παραθέτοντας αριθμούς, τονίζει πως 24,6 δισ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή το 68% του συνολικού προϋπολογισμού, σε λιγότερο από πέντε χρόνια, ενώ έχουν εγκριθεί 1,6 δις ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει, «οι ευρωπαϊκοί πόροι και δη αυτοί που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότησαν την δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας».

Ως προς τις αναθεωρήσεις των έργων, τονίζει πως πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η οποία είναι απολύτως συμβατή με τις κατευθύνσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών:

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω της συνέντευξης Τύπου για το «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), και των σχετικών βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα, επιλέγει και πάλι τη δημιουργία εντυπώσεων σε μια προσπάθεια να «ξεκολλήσει η βελόνα» και να ανακάμψουν τα εκλογικά ποσοστά του, όπως αυτά καταγράφονται στο σύνολο των δημοσκοπήσεων.

Το κακό για τη χώρα είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εργαλειοποιεί επίσημα στοιχεία και αγνοεί συνειδητά (;) τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Τ.Α.Α. ως εργαλείο επιδόσεων και όχι δαπανών. Το κακό για τη χώρα είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει ότι δεν βλέπει τις μεταρρυθμίσεις και το έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΤΑΑ, υλοποιήθηκε ή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη την επικράτεια προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, κι όχι κάποιων «λίγων», όπως επιμένει να ισχυρίζεται. Κυρίως όμως, το κακό για τη χώρα είναι ότι, ακόμα και τώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν παρουσιάζει την παραμικρή πρόταση που θα μπορούσε να συνεισφέρει στον εθνικό στόχο να μην χαθεί ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πολιτική των οβιδιακών πολιτικών μεταμορφώσεων, και στο αφήγημα του για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αρχικά, έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Σήμερα, που η χώρα αποδεικνύει ότι μπορεί να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, η κριτική μετατοπίζεται: οι πόροι δεν χάνονται, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας. Η αλλαγή αυτή συνιστά έμμεση παραδοχή της επιτυχίας του πρώτου και κρίσιμου στόχου: της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος και της διασφάλισης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για το σήμερα και το αύριο της χώρας.

Απέναντι στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ παραθέτουμε, για ακόμα μια φορά, τα επίσημα στοιχεία:

Ως προς την πορεία υλοποίησης:

Τα δεδομένα είναι σαφή και αδιαμφισβήτητα:

--24,6 δισ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή το 68% του συνολικού προϋπολογισμού, σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

--Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ (2023), κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. ως προς τη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία.

--Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει 8ο αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και 7ο αίτημα πληρωμής δανείων έχοντας επιτύχει επιπλέον 34 ορόσημα και στόχους φθάνοντας συνολικά 238 ορόσημα (62,3%)

Ως προς την απορρόφηση των επιχορηγήσεων, σήμερα είχαμε μια ανακύκλωση παλιότερης ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρει ότι έως το τέλος του 2025, το 48,8% των επιχορηγήσεων είχε φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Απαντήσαμε τότε, ότι το ποσοστό αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο και ισορροπημένο καθώς, έως τις 22 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα είχε εισπράξει 54% των επιχορηγήσεων του Τ.Α.Α. Με την εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής στις 23 Νοεμβρίου, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έφτασαν στο 66% του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι από το σκέλος των επιχορηγήσεων, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εγκριθεί 1,6 δις ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω προγραμμάτων, ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εξοικονόμησης ενέργειας, του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, της έρευνας, της καινοτομίας, της απασχόλησης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει χρηματοδοτήσει δεκάδες έργα ενίσχυσης υποδομών και δικτύων, νέους οδικούς άξονες, αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε η κλιματική κρίση. Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, όπως τα ηλεκτρικά λεωφορεία, το Μετρό Θεσσαλονίκης. Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις όπως το gov.gr και την επόμενη μέρα του ψηφιακού κράτους. Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται πίσω από την ανακαίνιση δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, καθώς και προγραμμάτων που σώζουν ζωές, όπως το Προλαμβάνω. Το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζει προγράμματα για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού, όπως το Σπίτι μου ΙΙ.

Κανένα από αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν απεντάχθηκε. Για κανένα από αυτά τα προγράμματα το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε μια ανακοίνωση συγκατάθεσης.

Επίσης, τονίζεται ότι το ελληνικό σχέδιο είναι οπισθοβαρές, γι’ αυτό και πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη της υλοποίησης έργων, καθώς οι δαπάνες επιταχύνονται στο τελικό στάδιο και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και το 2027, δεδομένου ότι η τελευταία εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2026.

Ως προς την υλοποίηση του δανειακού σκέλους:

Κι εδώ, το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτεύεται την πραγματικότητα. Το πρόγραμμα του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει συμβασιοποιηθεί στο 100% χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου.

Το σύνολο των δανειακών πόρων του Τ.Α.Α., 17,7 δισ. ευρώ - που κινητοποιεί χρηματοδότηση 46 δις ευρώ- κατευθύνονται στην ιδιωτική οικονομία:

30δις ευρώ συμβασιοποιημένες επενδύσεις από τα 13,3 δις ευρώ χαμηλότοκα δάνεια του Τ.Α.Α.

3 δις ευρώ δανειοδοτήσεις κυρίως για κεφάλαιο κίνησης σε 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση από δανειακούς πόρους Τ.Α.Α. 400 εκ €. Ενίσχυσητου εγγυοδοτικού μηχανισμού με 500 εκ δάνεια Τ.Α.Α. ώστε να δανειοδοτηθούν επιπλέον 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

220 εκατ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί μέσω venture capital σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα. Και οι επενδύσεις συνεχίζονται.

Επιπλέον, 2 δισ. ευρώ κατευθύνονται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. Η ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί κατεύθυνση που έδωσε στα κράτη-μέλη η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL NextGenerationEU - The road to 2026» https://commission.europa.eu/document/download/ad5f00c9-4101-41a0-9d8f-e78f06c0c7ed_en?filename=COM_2025_310_1_EN_ACT_part1_v8.pdf)

Η Κυβέρνηση αξιοποίησε συνειδητά την επιλογή αυτή και κατεύθυνε τα 2 δις ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ, την εξασφάλιση ακόμα μεγαλύτερης πρόσβασης των μικρομεσαίων σε φθηνό δανεισμό και σε απαραίτητη εγγυοδοσία.

Ως προς τις αναθεωρήσεις των έργων:

Η αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου έργων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί στοιχείο υπεύθυνης διαχείρισης και χρηστής διοίκησης. Ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας οφείλει να προσαρμόζεται διαρκώς στα πραγματικά δεδομένα υλοποίησης, στα χρονοδιαγράμματα και στις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό, έργα που είναι ώριμα και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός των αυστηρών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης δύνανται να μεταφερθούν σε άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ ή εθνικούς πόρους. Η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται ούτε ακύρωση ούτε απώλεια χρηματοδότησης· σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η οποία είναι απολύτως συμβατή με τις κατευθύνσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη προσαρμογών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Αυτό δεν είναι αποτυχία· είναι ευελιξία, ρεαλισμός και ορθολογική διαχείριση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Ειδικότερα:

Οι αναθεωρήσεις δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό και επιχειρησιακό χώρο για την ένταξη νέων έργων υψηλής προτεραιότητας, καθώς και για την ενίσχυση υφιστάμενων δράσεων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Με τον τρόπο αυτό, οι πόροι κατευθύνονται εκεί όπου μπορούν να παράγουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την οικονομία και την κοινωνία. Η αναθεώρηση, επομένως, δεν είναι μια στατική λογιστική άσκηση, αλλά ένα δυναμικό εργαλείο που επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες της χώρας, διασφαλίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο ευρώ αξιοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Με τις αναθεωρήσεις εξάλλου :

Δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ.

Ανακατευθύνθηκαν 600 εκ ευρώ στην αποκατάσταση οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία και στα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά στον Έβρο και στη Ροδόπη.

Ενισχύθηκαν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) με νέο φορητό εξοπλισμό τηλεϊατρικής.

Επεκτάθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω», που έχει αξιοποιηθεί από πάνω από 6 εκ. πολίτες.

Ενισχύθηκε με πέμπτο κύκλο, το ιδιαίτερα αποτελεσματικό πρόγραμμα δασικής προστασίας Antinero.

Αυξήθηκε το πρόγραμμα gigabit voucher που φέρνει την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι.

Ενισχύθηκαν έργα που υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στον κρίσιμο τομέα της επεξεργασίας λυμάτων.

Εντάχθηκε η δημιουργία 800 έξυπνων διαβάσεων σε σχολικές μονάδες.

Εντάχθηκε η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες.

Αυξήθηκαν τα ηλεκτρικά λεωφορεία από 250 σε 425 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Εντάχθηκε το σύστημα εντοπισμού της αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Χρηματοδοτείται η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής.

Περιλήφθηκε η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034 για τις διασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

Επεκτείνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Ως προς την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας:

Το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας αλλάζει σταθερά και με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, στην έκθεση για το εαρινό εξάμηνο του 2026, εκτιμά ότι η συμβολή του Τ.Α.Α. στην αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ ανέρχεται στο 4,5%.

Συμπερασματικά:

Οι ευρωπαϊκοί πόροι και δη αυτοί που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότησαν την δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα αποτυπώνεται στους σταθερά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης που πετυχαίνει η χώρα, ακόμα και σε συγκυρίες όπως αυτές που διανύουμε. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας, χάρη και στους πόρους του ΤΑΑ, μεταφράζεται σε μόνιμο κοινωνικό μέρισμα, σε αυξημένους προϋπολογισμούς για την Υγεία, την Παιδεία, την Πολιτική Προστασία, τη Δικαιοσύνη, το Ψηφιακό Κράτος, την Περιφερική Συνοχή, τις Υποδομές, τις Μεταφορές κλπ. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα αναγνωρίζεται διεθνώς με αύξηση κατά 106% των συνολικών επενδύσεων έναντι του 2019. Με την αύξηση κατά 154% των άμεσων ξένων επενδύσεων έναντι του 2019. Με την αύξηση κατά 159% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019. Κυρίως δε, το μετρήσιμο αποτέλεσμα πιστοποιείται μέσα από τη δημιουργία περίπου 560.000 νέων θέσεων απασχόλησης, μέσα από την πτώση της ανεργίας κατά 52,2%, σε μονοψήφια ποσοστά, κοντά στα ιστορικά χαμηλά της μεταπολίτευσης. Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν, χάρη στο σχέδιο των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, χάρη στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του, χάρη στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερωτήσεις προς το ΠΑΣΟΚ είναι σαφείς: Θεωρεί εθνικά επιτυχή υπόθεση την απορρόφηση του 100% των πόρων από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; Συμφωνεί με την εθνική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο η απορρόφηση να φτάσει στο 100% και στο σκέλος των επιδοτήσεων, δηλαδή των χρημάτων που η Ελλάδα δεν οφείλει να επιστρέψει; Συμφωνεί με τις αναθεωρήσεις του προγράμματος με μόνο στόχο να μην χαθούν πόροι και να ολοκληρωθούν έργα τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα έμεναν ατελή; Συμφωνεί με τις εντάξεις στο πρόγραμμα έργων τα οποία ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών; Θέλει περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και περισσότερους πόρους για φθηνό δανεισμό, με 0,35% επιτόκιο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Θέλει περισσότερες ΜμΕ να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας;

Αναφορικά με τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας, θυμίζουμε στο ΠΑΣΟΚ τις προβλέψεις του νόμου 4412 και παραπέμπουμε στις επίσημες αναρτήσεις στη Διαύγεια, καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όσο για τους υπαινιγμούς περί διαφθοράς, αφενός επαναλαμβάνουμε ότι κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος, αφετέρου αναμένουμε από το ΠΑΣΟΚ να παραθέσει δημοσίως συγκεκριμένα στοιχεία, ειδάλλως κινδυνεύει να βρεθεί το ίδιο στη θέση του πολιτικού συκοφάντη.

Τα υπόλοιπα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης Επερώτησης του ΠΑΣΟΚ, όπου θα δοθούν πλήρεις απαντήσεις και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όπως συνέβη και σε όλες τις προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, όταν αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ αποδομήθηκαν στο σύνολό τους.

Υ.Γ: Όσο για το που κατευθύνθηκαν πόροι των πακέτων Ντελόρ και των προηγούμενων ΕΣΠΑ, αλλά και για την …αποτελεσματικότητα και τη …διαφάνεια αναφορικά με τους ευρωπαϊκούς πόρους επί διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, παραπέμπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση στις «πράσινες συσκέψεις κλεφτών», σύμφωνα με τον αείμνηστο Θ. Πάγκαλο.