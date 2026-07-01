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ΥΠΑΝ: Πέντε ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027

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ΥΠΑΝ: Πέντε ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027
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Στη συγκρότηση πέντε ομάδων εργασίας και μίας συντονιστικής ομάδας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης

Στη συγκρότηση πέντε ομάδων εργασίας και μίας συντονιστικής ομάδας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Οι πέντε ομάδες εργασίας είναι:

  • Πολιτικής Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτή
  • Εμπορικής Επιχειρηματικότητας
  • Εταιρειών
  • Δημοσίων Συμβάσεων
  • Εφοδιαστικής Αλυσίδας

και συντονιστική ομάδα, η οποία θα έχει την συνολική ευθύνη της προετοιμασίας και της συνεργασίας με το αυτοτελές Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συναρμόδιους φορείς.

Στις αρμοδιότητες των ομάδων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των εργασιών του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στους τομείς ευθύνης τους, η επεξεργασία των θέσεων των κρατών-μελών, η διαμόρφωση εισηγήσεων προς την πολιτική ηγεσία, η υποστήριξη της προετοιμασίας των εθνικών θέσεων, καθώς και ο σχεδιασμός των συνεδριάσεων, συναντήσεων και εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσει η χώρα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι οι ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, θα υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τελική απολογιστική έκθεση, ενώ η θητεία τους θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2028.

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tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελλάδα
Υπουργείο Ανάπτυξης
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