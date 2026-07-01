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Τραμπ: «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά»

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Τραμπ: «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα την πρόοδο των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας «πολύ καλές» τις έμμεσες τεχνικές συνομιλίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα την πρόοδο των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας «πολύ καλές» τις έμμεσες τεχνικές συνομιλίες που έχουν Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά. Είχαν πολύ καλές συναντήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο νέο προεδρικό του αεροπλάνο, δώρο από το Κατάρ, ταξιδεύοντας στη Βόρεια Ντακότα.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά», είπε, «αλλά τα πάμε πολύ καλά». «Το αποκαλώ αυτό αποπυρηνικοποίηση και όλα προχωρούν, πηγαίνουν καλά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην άμβλυνση των εντάσεων έπειτα από ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Ιράν
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