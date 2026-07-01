Δήμος Αθηναίων: Δίνει 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων και ενέκρινε ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων.

Πρόθεση της δημοτικής Αρχής ήταν από την πρώτη στιγμή η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, όπως είχε ανακοινώσει χτες ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έτσι, με πρωτοβουλία του συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων και ενέκρινε ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων.

Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου.

Στο μεταξύ, το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

«Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.