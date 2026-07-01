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ΔΥΠΑ: Παράταση στην υποβολή ενστάσεων για 73 θέσεις εκπαιδευτικών

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ΔΥΠΑ: Παράταση στην υποβολή ενστάσεων για 73 θέσεις εκπαιδευτικών
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Νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.

Νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα (70) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται, ότι το πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑ (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα (70) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.dypa.gov.gr), αναφορικά με τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν.5078/2023, για τους κλάδους/ειδικότητες:

• ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
• ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών / ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

ορίζεται, λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων, νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.

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