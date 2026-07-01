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Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ

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Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ
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Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη Δημοκρατία, ούτε τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μας πάει πάρα πολύ πίσω», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος ομόφωνα θα καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα της τρομοκρατίας», προσέθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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Σταύρος Παπασταύρου
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