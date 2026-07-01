Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ

Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη Δημοκρατία, ούτε τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μας πάει πάρα πολύ πίσω», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος ομόφωνα θα καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα της τρομοκρατίας», προσέθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ