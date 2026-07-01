Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης

Τον θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης.

Τον θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου», γράφει στην αρχή της ανάρτησής του o Mάριος Γεωργιάδης, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο του για την απώλεια του ανθρώπου που, όπως σημειώνει, τον μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα της ζωής του.«Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ο Βασίλης Λεβέντης, γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Ήταν Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Μιλούσε Αγγλικά και Γερμανικά. Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ με το οποίο διαφώνησε το 1981.

Το 1982 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος Πειραιωτών. Το 1984 συμμετείχε στις ευρωεκλογές με το Οικολογικό Κόμμα και το 1986 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

Τον Ιούνιο του 1989 συνεργάστηκε με τη ΝΔ χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1990 δημιούργησε τον τηλεοπτικό σταθμό "Κανάλι 67" (μετέπειτα "Κανάλι 40" και Extra Channel). Το 1992, ίδρυσε την «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ», η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015, και τον ίδιο να καταλαμβάνει την έδρα της Β' Αθηνών (20/09/2015 - 11/06/2019).