Πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Αμβέρσα του Βελγίου, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία.

Τελευταία ενημέρωση: 14:51

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Αμβέρσα του Βελγίου, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:53 π.μ τοπική ώρα για μια «φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη» στον όγδοο όροφο ενός δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Λίνκερεβερ της Αμβέρσας, είπε η αστυνομία.

Το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εννέα άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

«Ζητούμε από τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάστηκαν από τον καπνό να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, αν κριθεί απαραίτητο, και να κλείσουν και τον κλιματισμό», σημείωσε η αστυνομία.

Επί τόπου έχουν σπεύσει πολλά πυροσβεστικά οχήματα από διαφορετικές περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ούτε για τα αίτια της φωτιάς.

Η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση καθώς συγκεντρώνονται στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ