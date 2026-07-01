Μαθιός Πυρίμαχα: Διατήρηση της αυξητικής τροχιάς του τζίρου το 2025 - Στρατηγική εστίαση στην εξωστρέφεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας την 1η Ιουλίου 2026, αποτέλεσε την αφορμή για την ανασκόπηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού της επόμενης περιόδου. Ο Όμιλος διατήρησε την αυξητική του πορεία παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στις διεθνείς αγορές, τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και τη αυξηση στα κοστη λογω πληθωρισμού.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (τζίρος) για το 2025 ανήλθε σε €13.434.891, έναντι €12.211.112 το 2024, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 10,0%.

Αντίστοιχα, ο τζίρος της Μητρικής Εταιρείας ενισχύθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε στα €13.104.882. Η θετική αυτή επίδοση οφείλεται στις αγορές του εξωτερικού και στην υλοποίηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσίασαν περαιτέρω ενίσχυση και διαμορφώθηκαν σε €792.599, έναντι €539.911 το 2024, αποτυπώνοντας τη σταδιακή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Αναφορά έγινε στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης που προέκυψαν από την ενίσχυση της δραστηριότητας του Ομίλου, καθώς και στη διατήρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ρευστότητας και βελτίωσης της χρηματοοικονομικής του θέσης.

«Η διατήρηση της αυξητικής πορείας των πωλήσεων αποδεικνύει τη δυναμική και την εξωστρέφεια της εταιρείας μας. Προτεραιότητά για το 2026 παραμένει η διεύρυνση της πελατιακής μας βάσης με διεθνείς ομίλους, η μείωση του διοικητικού κόστους και η θωράκιση της λειτουργικής μας κερδοφορίας, σε ένα περιβάλλον με διαρκείς προκλήσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Για το 2026, η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση της θετικής τροχιάς με σημαντική αύξηση πωλήσεων, επενδύοντας στη καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην ενεργειακή αυτονόμηση. Η εταιρία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της, μέσα από συνετή διοίκηση, ισχυρή τεχνογνωσία και διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.