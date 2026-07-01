Ουκρανία: Ζητά από την ΕΕ 6,6 δισ. ευρώ από το ταμείο ειρήνης για στρατιωτική βοήθεια

Η Ουκρανία ζητεί από τους εταίρους της στην ΕΕ να κατευθύνουν τα 6,6 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας.

Η Ουκρανία ζητεί από τους εταίρους της στην ΕΕ να κατευθύνουν τα 6,6 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (European Peace Facility- EPF) για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, προκειμένου να εκμεταλλευθεί αυτό που θεωρεί «παράθυρο ευκαιρίας» έξι έως εννέα μηνών στο πεδίο της μάχης.

Το Κίεβο ζητεί από τους συμμάχους του να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία: να χρηματοδοτήσουν ένα νέο κύμα drones, πυραύλων και στρατιωτικής τεχνολογίας ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την πίεση στη Ρωσία και να ενισχύσει τα πρόσφατα κέρδη του στο πεδίο της μάχης. Στόχος είναι να αναγκαστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει.

«Χρειαζόμαστε το επόμενο επίπεδο βοήθειας για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ σε συνέντευξή του στο Politico. «Αν έχουμε αρκετούς πόρους για να εξαπολύσουμε έναν νέο κύκλο πολεμικών καινοτομιών προτού η Ρωσία προσαρμοστεί στον τρέχοντα, τότε θα κερδίσουμε άλλους έξι μήνες», πρόσθεσε.

Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας εκτιμώνται γύρω στα 136 δισ. ευρώ για φέτος, με τον ουκρανικό προϋπολογισμό να καλύπτει περίπου 53 δισ., επεσήμανε ο Φεντόροφ σε επιστολή του που έχει δει το Reuters.

Η Ουκρανία πρόκειται να λάβει περίπου 28,3 δισ. ευρώ για αμυντικούς σκοπούς φέτος από το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ, αλλά ακόμη και με αυτό «ουσιαστικές» ανάγκες χρηματοδότησης της άμυνας παραμένουν ανεκπλήρωτες, ανέφερε ο Φεντόροφ στην επιστολή, με ημερομηνία 26 Ιουνίου.

Οι πόροι που θα λάβει η Ουκρανία από τον EPF θα μπορούσαν να γίνουν «μία από τις πιο αποτελεσματικές ευρωπαϊκές συνεισφορές στην αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας φέτος, αλλά μόνο εάν κατευθυνθούν εκεί που μπορούν να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο και πιο άμεσο στρατιωτικό αποτέλεσμα», εκτίμησε ο Ουκρανός υπουργός.

Ξεχωριστά ο Φεντόροφ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις 17 Ιουνίου ότι ζητεί επιπλέον 20 δισ. δολάρια για την άμυνα από την Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία - μια συμμαχία 50 χωρών, γνωστή και ως Ομάδα Ράμσταϊν, που προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία - επιπλέον των 40 δισ. δολαρίων που έχει ήδη υποσχεθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ