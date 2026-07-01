Ανδριανός: Πληρωμές αγροτών βάσει χρονοδιαγράμματος - Τι ισχύει για αλιευτικό καύσιμο και λαγοκέφαλο

Για πληρωμές αξιόπιστες και στοχευμένα σε πραγματικούς κτηνοτρόφους και αγρότες , αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Για πληρωμές αξιόπιστες και στοχευμένα σε πραγματικούς κτηνοτρόφους και αγρότες , αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

«Είναι 617 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν στις 29 Ιουνίου, άλλα 64 εκατομμύρια εχθές και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα», είπε λίγο πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ με αναλυτική παρουσίαση της πορείας καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων.

«Να ξέρουν δηλαδή πάντα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι εννοούμε ό,τι λέμε και αποδεικνύεται στην πράξη. Είναι οι πρώτες πληρωμές μετά τη μεταρρύθμιση που ξεκινήσαμε για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας δικαιώνει γιατί οι καταβολές αφορούν εκείνους που μοχθούν, που παράγουν» είπε ο κ. Ανδριανός συμπληρώνοντας: «Όλη αυτή η δυνατότητα προέκυψε όχι από επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, αλλά από εξοικονόμηση μετά από τις διασταυρώσεις και ελέγχους, μετά από τη δουλειά που γίνεται από όλη την ομάδα μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Πιτσιλή και την ομάδα του με σημαντικό ρόλο του κυρίου Χατζηδάκη, μαζί με τον κύριο Σχοινά».

«Επικήρυξη του λαγοκέφαλου»

«Έχετε δίκιο ότι έπρεπε και πρέπει να σας στηρίξουμε και επιδοτούμε και το αλιευτικό καύσιμο με 16 λεπτά όπως γνωρίζετε για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και 12 λεπτά για τον Ιούνιο 12 λεπτά», απάντησε συνομιλώντας με τον Στέλλιο Στυλιανουδάκη, Πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Ρεθύμνου, ο οποίος επεσήμανε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα από το 2003 λόγω του συγκεκριμένου είδους και πρόσθεσε: «Κερδίζουμε 250 ευρώ αν αλιευτούν 50 κιλά λαγοκέφαλου, αλλά μόνο το πετρέλαιο κοστίζει 150 ευρώ».

«Υπάρχει έγκριση για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από κει και πέρα θα εκτιμηθεί, όπως είπαμε στην πορεία και θα επεκταθεί όπου χρειαστεί», είπε.